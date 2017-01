El. MŚ 2018. PZPN sprzedaje miejsca na lożach biznesowych. Najdroższa warta blisko 240 tysięcy złotych

Przed reprezentacją Polski w tym roku łącznie siedem spotkań, z czego trzy mecze odbędą się na PGE Narodowym Warszawie . Z Rumunią (10 czerwca), Kazachstanem ( 4 września ) i Czarnogórą ( 8 października ) - wszystkie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2018.PZPN rozpoczął sprzedaż wejściówek na loże na te spotkania. Do nabycia są trzy rodzaje:- Strefa Loże Biznesowe - loże 8/10/12/24 osobowe (trybuna zachodnia i wschodnia)- Strefa Biznes Gold - strefa biznes na trybunie głównej zachodniej- Strefa Biznes Silver - strefa biznes na trybunie wschodniejZakup umożliwia uczestnictwo w trzech meczach eliminacyjnych oraz dodatkowo na dwa finały Pucharu Polski, które rozegrane zostaną w tym i następnym roku na PGE Narodowy w Warszawie.Za miejsce na "Strefa Loże Biznesowe" trzeba wyłożyć aż 9,9 tysiąca złotych (cena nie zawiera podatku VAT - 8 proc.). Jednak, żeby nabyć taką lożę trzeba wykupić wszystkie miejsce dostępne na niej (8/10/12 lub 24-osobowe, na każdy z meczów jest możliwość zaproszenia innych gości.), co oznacza, że najdroższa opcja wyniesie 238 tysięcy złotych.Taniej jest na miejscach Gold i Silver. Za te pierwsze zapłacić trzeba 5,9 tys. zł, a w sumie 23,6 tys. zł, bo wykupić trzeba minimum cztery. W strefie Silver wykupić trzeba minimum dziesięć miejsc, co daje kwotę 45 tys. zł.Polska jest liderem swojej grupy. W tabeli o trzy punkty wyprzedza Czarnogórę,