Skoki narciarskie. Daniel Andre Tande zdruzgotany. "Toczył walkę"

- Daniel Andre Tande był zdruzgotany - grzmią norweskie media. Norweg w decydującym momencie padł ofiarą awarii sprzętu, która zabrała mu drugie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni. Z Kamilem Stochem nie miał w Bischofshofen szans. Polak był poza zasięgiem, ale potwierdzenie drugiego miejsca dla Tande wydawało się formalnością.- Usterka sprzętu zrujnowała szanse, a z jego oczu popłynęły łzy - pisze o dramacie Norwega serwis NRK.no. - Gdyby Daniel nie wygrał w normalnych okolicznościach, wszystko byłoby w porządku. A tak, nie wiemy, co by się stało - zastanawiał się Anders Jacobsen, norweski triumfator TCS w sezonie 2006 /2007.To, co wydarzyło się w drugiej serii, było dla wszystkich szokiem. Tande zaraz po wyjściu z progu miał ogromne problemy w locie i musiał koncentrował się na uniknięciu upadku z dużej wysokości. Doleciał tylko do 117. metra, a konkurs, w którym po pierwszej próbie był trzeci, zakończył na 26. miejscu. - To wielkie osiągnięcie, że zdołał bezpiecznie wylądować - powiedział dyrektor sportowy norweskiej kadry Clas Brede Braathen.Dramat Norwega okazał się szczęściem Piotra Żyły, który w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni przeskoczył 22-latka i osiągnął swój życiowy sukces kończąc niemiecko-austriacki turniej na drugim miejscu.Daniel Andre Tande po konkursie przyznał w dramatycznych słowach, że cieszy się, że nie wypadł poza turniejowe podium.- Mogłem wywinąć salto... Miałem szczęście i cieszę się, że udało mi się wylądować i ocalić trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej - podsumował Norweg.Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni jako drugi polski skoczek w historii. Jak skomentował swój sukces?Niezwykle emocjonalnie zareagował Adam Małysz na zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Małysz był do tej pory jedynym polskim skoczkiem, który wygrał klasyfikację generalną TCS.Szczęście i radość biły od polskich skoczków po konkursie w Bischofshofen i triumfie Kamila Stocha oraz drugim miejscu Piotr Żyły w Turnieju Czterech Skoczni.Daniel Andre Tande był liderem klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim konkursem cyklu, który odbył się w piątek w Bischofshofen. Turnieju nie tylko nie wygrał, ale i sensacyjnie spadł na 3. miejsce w "generalce".Dzięki znakomitym wynikom w Turnieju Czterech Skoczni Polacy są na czele rankingu Pucharu Narodów. Po triumfie Kamila Stocha i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej TCS Piotra Żyły umocnili się na pierwszym miejscu.