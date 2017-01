Skoki narciarskie. Bilety na Puchar Świata w Zakopanem wyprzedane, została tylko strefa VIP

Kamil Stoch komentuje historyczny triumf

Na Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem trzeba spodziewać się tłumów. Biletów już w zasadzie nie ma. Organizatorzy dysponują jeszcze tylko najdroższymi wejściówkami w strefie VIP, inne już zostały wyprzedane - czytamy na wyborcza.pl Nic w tym dziwnego, skoro polscy skoczkowie są w znakomitej formie. W piątek Kamil Stoch triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Piotr Żyła był drugi, a Maciej Kot - czwarty.W Zębie, rodzinnej miejscowości Stocha, radość jest ogromna. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi - cieszył się Bronisław Stoch, wójt Poronina, a na co dzień mieszkaniec Zębu. Dwa lata temu po zwycięstwach na zimowej olimpiadzie Kamilowi w Zębie urządzono wielką fetę.- Uczcimy jego kolejny wielki sukces po powrocie w rodzinne strony. Będziemy go honorować na Wielkiej Krokwi podczas zakopiańskich konkursów Pucharu Świata. Wierzymy, że i u nas pokaże wielką formę - dodaje Bronisław Stoch, prywatnie daleki krewniak Kamila (Stochowie, obok Bobaków, to najliczniejszy ród w Zębie).Zakopiański konkurs indywidualny - w niedzielę 22 stycznia - odbędzie się niemal dokładnie w szóstą rocznicę symbolicznych zawodów. To właśnie tam - na Wielkiej Krokwi - sześć lat temu swój pierwszy konkurs Pucharu Świata wygrał Stoch.29-letni skoczek z Zębu przeszedł do historii. Triumfując w piątek w 65. edycji Turnieju Czterech Skoczni został jednym z pięciu skoczków, którzy zgarnęli tzw. wielkiego szlema (więcej - TUTAJ ).Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni jako drugi polski skoczek w historii. Jak skomentował swój sukces?Niezwykle emocjonalnie zareagował Adam Małysz na zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Małysz był do tej pory jedynym polskim skoczkiem, który wygrał klasyfikację generalną TCS.Szczęście i radość biły od polskich skoczków po konkursie w Bischofshofen i triumfie Kamila Stocha oraz drugim miejscu Piotr Żyły w Turnieju Czterech Skoczni.Daniel Andre Tande był liderem klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim konkursem cyklu, który odbył się w piątek w Bischofshofen. Turnieju nie tylko nie wygrał, ale i sensacyjnie spadł na 3. miejsce w "generalce".Dzięki znakomitym wynikom w Turnieju Czterech Skoczni Polacy są na czele rankingu Pucharu Narodów. Po triumfie Kamila Stocha i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej TCS Piotra Żyły umocnili się na pierwszym miejscu.