To jest mistrz! Kamil Stoch piątym skoczkiem na świecie z wielkim szlemem

Wielki szlem w skokach narciarskich, to wygranie złota na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wygranie Turnieju Czterech Skoczni. Piątym zawodnikiem na świecie, który tego dokonał, jest Kamil Stoch.- Myślę teraz o moich kolegach z drużyny, o całym sztabie szkoleniowym, o mojej rodzinie, moich najbliższych, o wszystkich, którzy przez całą karierę mi pomagali, żebym znalazł się w tym miejscu. To naprawdę nie tylko mój sukces, ale też tych wszystkich ludzi. Dziękuję im z całego serca i nie wydziękuję im się pewnie do końca życia - powiedział Stoch po piątkowym zwycięstwie na skoczni w Bischofshofen, które zapewniło mu wygranie 65. edycji Turnieju Czterech Skoczni.Dzięki temu przeszedł też do historii. Oprócz niego wielki szlem w skokach narciarskich zdobyli w przeszłości Fin Matti Nykänen (1982-84), Niemiec Jens Weissflog (1983-85), Norweg Espen Bredesen ( 1993 -94) i Austriak Thomas Morgenstern ( 2005 -11).Polski skoczek osiąganie wielkich sukcesów rozpoczął od mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 2013 roku. 12 miesięcy później był już podwójnym mistrzem olimpijskim z Soczi, a kapitalny sezon ukoronował triumfem w Pucharze Świata i Kryształową Kulą.Do zdobycia wielkiego szlema brakowało mu jedynie wygrania TCS. Teraz już nie brakuje - udało się! A jeśli w przyszłości Stoch wygra jeszcze mistrzostwa świata w lotach narciarskich, to będzie nie w piątce, a w dwójce najlepszych skoczków na świecie. Doścignie Nykänena, który złoto na mistrzostwach świata w lotach zdobył w 1985 r. w Planicy.Najbliższa, 25. edycja, mistrzostw świata w lotach obędzie się w 2018 r. w Oberstdorfie.Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni jako drugi polski skoczek w historii. Jak skomentował swój sukces?Niezwykle emocjonalnie zareagował Adam Małysz na zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Małysz był do tej pory jedynym polskim skoczkiem, który wygrał klasyfikację generalną TCS.Szczęście i radość biły od polskich skoczków po konkursie w Bischofshofen i triumfie Kamila Stocha oraz drugim miejscu Piotr Żyły w Turnieju Czterech Skoczni.Daniel Andre Tande był liderem klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim konkursem cyklu, który odbył się w piątek w Bischofshofen. Turnieju nie tylko nie wygrał, ale i sensacyjnie spadł na 3. miejsce w "generalce".Dzięki znakomitym wynikom w Turnieju Czterech Skoczni Polacy są na czele rankingu Pucharu Narodów. Po triumfie Kamila Stocha i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej TCS Piotra Żyły umocnili się na pierwszym miejscu.