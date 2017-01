Skoki narciarskie.Turniej Czterech Skoczni. Stoch liderem listy płac. A Żyła? Jemu to dopiero skoczyły zarobki!

Mistrz olimpijski wyprzedził najmłodszego z braci Prevców 17-letniego Domena (64 400 franków, ok. 264 tys. zł), który nadal jest liderem klasyfikacji generalnej PŚ. Stoch zajmuje trzecią lokatę i traci do niego już tylko 13 punktów w rywalizacji sportowej.Bardzo wysoko w rankingu zarobków są inni biało-czerwoni - Maciej Kot jest piąty (50 300 franków, ok. 206 tys. zł), Piotr Żyła - 10. (34 850 franków, ok. 143 tys. zł), a Dawid Kubacki 14. (24 500 franków, ok. 100,5 tys. zł).Dla porównania, Żyła w całym sezonie 2015/16 wzbogacił się o... 35 tys. zł.Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.Stoch poprzedni sezon miał najsłabszy od 2010 roku - w klasyfikacji generalnej uplasował na 22. pozycji (295 pkt - najlepszy z Polaków), zarobił 33 950 franków szwajcarskich (ok. 132 tys. zł) i był w tym drugim rankingu 24.Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.1. Kamil Stoch - 70 800 franków (ok. 291 000 zł )2. Domen Prevc (Słowenia) - 64 400 (ok. 264 000)3. Daniel Andre Tande ( Norwegia ) - 63 700 (ok. 261 000)...5. Maciej Kot - 50 300 (ok. 206 000)10. Piotr Żyła - 34 850 (ok. 143 000)14. Dawid Kubacki - 24 500 (ok. 100 500)24. Stefan Hula - 9 200 (ok. 38 000)38. Jan Ziobro - 1 650 (ok. 6700)44. Aleksander Zniszczoł - 900 (ok. 3700)49. Klemens Murańka - 400 (ok. 1600)