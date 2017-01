Formuła 1. A gdyby tak wyglądały bolidy Ferrari, Mercedesa i Red Bulla? Niesamowite projekty

Na oficjalne prezentacje bolidów musimy czekać do końcówki lutego . Zespół Renault zapowiedział, że swój bolid pokaże 21 lutego , dzień później zrobi to Force India, a w kolejnych dniach karty odkryją Mercedes ( 23 lutego ) i Ferrari ( 24 lutego ). Na efekty pracy inżynierów czekają kibice na całym świecie, bo wygląd aut zmieni się diametralnie. Wszystko przez modyfikacje przepisów. Auta będą miały szersze opony, większe ospojlerowanie, będą też szersze. Masa ma wzrosnąć o 20 kg - do 722 kg.Zespoły F1 pilnie strzegą tajemnicy, ale dzięki projektom Sean Bull Desing wiem, czego możemy się spodziewać. Wizualizacje powstały w oparciu o nowe regulacje i zawierają propozycje malowań karoserii. Projekty wyglądają imponująco. Czy czołowe teamy F1 pójdą podobną drogą?