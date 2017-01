Turniej Czterech Skoczni. 12-letni Stoch opowiada o marzeniach. Przewidział swój największy sukces [WIDEO]

Kamil Stoch komentuje historyczny triumf

Młodziutki Stoch w materiale wyemitowanym przez TVP Sport zdradził, że skakać zaczął, gdy miał 8 lat, a do dyscypliny przekonała go pani "Jadzia" [Jadwiga Staszel - dop. red.], założycielka klubu LKS Ząb, którego Stoch jest wychowankiem.Opowiedział również o swoich marzeniach. - Chcę wystartować na olimpiadzie i zdobyć złoty medal - zapowiadał 12-letni skoczek. Swego dopiął w 2014 roku podczas igrzysk olimpijskich w Soczi, gdzie zdobył dwa złote krążki. Kamil Stoch wygrał piątkowy konkurs w Bischofshofen, a także klasyfikację łączną Turnieju Czterech Skoczni. Drugi w "generalce" był Piotr Żyła, a trzeci Danie Andre Tande. To pierwszy raz w historii polskich skoków, gdy dwóch naszych reprezentantów kończy cykl TCS na podiumKamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni jako drugi polski skoczek w historii. Jak skomentował swój sukces?Niezwykle emocjonalnie zareagował Adam Małysz na zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Małysz był do tej pory jedynym polskim skoczkiem, który wygrał klasyfikację generalną TCS.Szczęście i radość biły od polskich skoczków po konkursie w Bischofshofen i triumfie Kamila Stocha oraz drugim miejscu Piotr Żyły w Turnieju Czterech Skoczni.Daniel Andre Tande był liderem klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim konkursem cyklu, który odbył się w piątek w Bischofshofen. Turnieju nie tylko nie wygrał, ale i sensacyjnie spadł na 3. miejsce w "generalce".Dzięki znakomitym wynikom w Turnieju Czterech Skoczni Polacy są na czele rankingu Pucharu Narodów. Po triumfie Kamila Stocha i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej TCS Piotra Żyły umocnili się na pierwszym miejscu.