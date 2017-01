Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch może zostać liderem Pucharu Świata po konkursie w Wiśle

Kamil Stoch komentuje historyczny triumf

Przed konkursami w Wiśle i Zakopanem plasujący się na 3. pozycji Stoch traci do Słoweńca już tylko trzynaście punktów, a do drugiego Daniela Andre Tande cztery "oczka". Jeśli Polak utrzyma wysoką formę, w ojczyźnie może wywalczyć dla siebie żółty plastron lidera cyklu.Cieszą także wysokie pozycje pozostałych Polaków. W pierwszej dziesiątce, która ma zagwarantowaną kwalifikację do konkursów PŚ, znajdują się jeszcze Maciej Kot (5. lokata) i Piotr Żyła (10.).W Wiśle zaplanowano dwa indywidualne konkursy (14 i 15 stycznia ), zaś w Zakopanem jeden drużynowi i jeden indywidualny (21 i 22 stycznia ).1. Domen Prevc, 646 pkt2. Daniel Andre Tande, 637 pkt4. Stefan Kraft, 510 pkt- - -Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni jako drugi polski skoczek w historii. Jak skomentował swój sukces?Niezwykle emocjonalnie zareagował Adam Małysz na zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Małysz był do tej pory jedynym polskim skoczkiem, który wygrał klasyfikację generalną TCS.Szczęście i radość biły od polskich skoczków po konkursie w Bischofshofen i triumfie Kamila Stocha oraz drugim miejscu Piotr Żyły w Turnieju Czterech Skoczni.Daniel Andre Tande był liderem klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim konkursem cyklu, który odbył się w piątek w Bischofshofen. Turnieju nie tylko nie wygrał, ale i sensacyjnie spadł na 3. miejsce w "generalce".Dzięki znakomitym wynikom w Turnieju Czterech Skoczni Polacy są na czele rankingu Pucharu Narodów. Po triumfie Kamila Stocha i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej TCS Piotra Żyły umocnili się na pierwszym miejscu.