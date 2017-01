Turniej Czterech Skoczni. Stefan Horngacher: największą niespodzianką jest postawa Piotra Żyły

Kamil Stoch komentuje historyczny triumf

- Przed ostatnim konkursem widziałem, że Kamil się mocno denerwuje, ale to Daniel Andre Tande nie wytrzymał presji. Dla mnie największą niespodzianką jest postawa Piotra Żyły - powiedział Horngacher.- Zwycięstwo Stocha, drugie miejsce Żyły i czwarte Kota to na pewno historyczne wydarzenie, jestem szczęśliwy, ale nie możemy spocząć teraz na laurach, sezon się jeszcze nie skończył - twardo stąpa po ziemi austriacki trener polskich skoczków.- Czy będziemy świętować? Może trochę, bo zasłużyliśmy. Ale na pewno nie za dużo. Weekend będzie wolny, ale w poniedziałek spotykamy się już wszyscy na treningu. Nie możemy teraz odpuścić. Przed nami konkursy w Polsce. Będzie wielkie zainteresowanie, ale nie boję się tego, bo wydaje mi się, że chłopcy nauczyli się, że trzeba bardzo mocno stąpać po ziemi - dodał.Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni jako drugi polski skoczek w historii. Jak skomentował swój sukces?Niezwykle emocjonalnie zareagował Adam Małysz na zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Małysz był do tej pory jedynym polskim skoczkiem, który wygrał klasyfikację generalną TCS.Niesamowita radość Polaków! Stoch i Żyła noszeni na rękachSzczęście i radość biły od polskich skoczków po konkursie w Bischofshofen i triumfie Kamila Stocha oraz drugim miejscu Piotr Żyły w Turnieju Czterech Skoczni.Daniel Andre Tande był liderem klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim konkursem cyklu, który odbył się w piątek w Bischofshofen. Turnieju nie tylko nie wygrał, ale i sensacyjnie spadł na 3. miejsce w "generalce".Dzięki znakomitym wynikom w Turnieju Czterech Skoczni Polacy są na czele rankingu Pucharu Narodów. Po triumfie Kamila Stocha i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej TCS Piotra Żyły umocnili się na pierwszym miejscu.