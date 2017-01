ME w łyżwiarstwie szybkim. Czerwonka piąta po pierwszym dniu w Heerenveen

Wyniki pierwszego dnia ME w wieloboju:

W klasyfikacji generalnej prowadzi Holenderka Ireen Wust, która w piątek dwukrotnie triumfowała. Pozostałe Polki Katarzyna Woźniak i Katarzyna Bachleda-Curuś są odpowiednio 11. i 12.Wśród mężczyzn w wieloboju sprinterskim po pierwszych startach na 500 m i 1000 m prowadzi Holender Kai Verbij. Najwyżej z Polaków jest Piotr Michalski, który zajmuje ósme miejsce. Sebastian Kłosiński jest 10., a Artur Nogal 11.Pierwotnie ME miały się odbyć na odkrytym torze Stegny w Warszawie , ale ze względów organizacyjnych i finansowych zostały przeniesione do Holandii . Hala lodowa Thialf w Heerenveen niedawno przeszła gruntowną modernizację.kobiety500 m 1. Ireen Wust ( Holandia ) 39,26 2. Antoinette de Jong (Holandia) 39,56 3. Natalia Czerwonka (Polska) 39,85 ... 11. Katarzyna Bachleda-Curuś (Polska) 40,80 14. Katarzyna Woźniak (Polska) 41,123000 m 1. Ireen Wust (Holandia) 4.03,93 2. Martina Sablikova (Czechy) 4.04,73 3. Antoinette de Jong (Holandia) 4.05,44 ... 8. Natalia Czerwonka (Polska) 4.12,66 11. Katarzyna Woźniak (Polska) 4.14,31 13. Katarzyna Bachleda-Curuś (Polska) 4.17,56Klasyfikacja wielobojowych ME: 1. Ireen Wust (Holandia) 79,915 pkt 2. Antoinette de Jong (Holandia) 80,466 3. Martina Sablikova (Czechy) 80,968 ... 5. Natalia Czerwonka (Polska) 81,960 11. Katarzyna Woźniak (Polska) 83,505 12. Katarzyna Bachleda-Curuś (Polska) 83,726mężczyźni500 m 1. Ronald Mulder (Holandia) 34,87 2. Rusłan Muraszow (Rosja) 34,88 3. Nico Ihle ( Niemcy ) 34,95 ... 8. Piotr Michalski (Polska) 35,41 12. Artur Nogal (Polska) 35,60 17. Sebastian Kłosiński (Polska) 35,931000 m 1. Kjeld Nuis (Holandia) 1.08,77 2. Kai Verbij (Holandia) 1.09,01 3. Havard Holmefjord Lorentzen (Norwegia) 1.09,23 ... 6. Sebastian Kłosiński (Polska) 1.10,23 7. Piotr Michalski (Polska) 1.10,34 14. Artur Nogal (Polska) 1.11,43Klasyfikacja ME w wieloboju sprinterskim: 1. Kai Verbij (Holandia) 69,485 pkt 2. Nico Ihle (Niemcy) 69,675 3. Havard Holmefjord Lorentzen (Norwegia) 69,775 ... 8. Piotr Michalski (Polska) 70,580 10. Sebastian Kłosiński (Polska) 71,045 11. Artur Nogal (Polska) 71,315