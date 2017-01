Ikona Sportu 2016. Anita Włodarczyk: Chcę śrubować rekord świata

Gratuluję zwycięstwa z plebiscycie Ikona Sportu 2016 czytelników Sport.pl. To jeden z kilku plebiscytów, który w tym roku pani wygrała i pewnie jeszcze wygra. Jakie znaczenie mają dla Pani plebiscyty?

To był najlepszy rok w Pani karierze. Wygrana na igrzyskach, rekord świata. Czy będę jeszcze lepsze?

Jest już informacja, kiedy ten medal z Londynu Pani otrzyma?

Może będzie to na tegorocznych mistrzostwach świata w Londynie przy pełnym stadionie?

Jak forma po najdłuższych wakacjach w życiu i zgrupowaniu w Katarze?

Pani trener, Krzysztof Kaliszewski powiedział, że przy dobrych warunkach, jak wszystko pójdzie idealnie, to jest Pani w stanie rzucić 85 metrów (obecny rekord świata Anity Włodarczyk 82,98 m - red). Co Pani na to?

Czy zmieniło się coś z sytuacją i warunkami treningowymi na warszawskiej Skrze?

- Każde wyróżnienie mnie cieszy i nie ma żadnego wartościowania, że jeden plebiscyt jest ważniejszy od drugiego. Zawsze jestem szczęśliwa gdy ja, a przede wszystkim moje sukcesy sportowe zostaną docenione. Cieszę się, że w tym roku znowu wygrywam- W tym roku dostałam jeszcze informację, że będę miała złoto za Londyn , więc nie sądzę, żeby taka sytuacja w przyszłości się powtórzyła, żeby zdobyć w ciągu roku dwa złote medale olimpijskie. Ale ja nadal mam wielką motywację do trenowania i obyśmy się jeszcze miło zaskoczyli. Powtarzałam przed tym sezonem, że brakuje mi już w kolekcji tylko złotego medalu olimpijskiego, ale pomimo tego, że zdobyłam to, o czym marzyłam, to nadal mam motywację, żeby zdobywać kolejne krążki i nie ukrywam, że chcę wyśrubować rekord świata.- Nie mamy niestety żadnych informacji. Ale to są procedury, więc pewnie to potrwa.- To byłoby super. Super miejsce, bo tam zdobyłam ten medal. Stadion Olimpijski, więc sceneria byłaby fajna.- Jest dobrze. Najbardziej cieszę się z tego, że mam nadal chęć trenowania. Ostatni sezon był wyczerpujący pod względem fizycznym i psychicznym. Tyle wrażeń nigdy nie miałam. Ale odpoczęłam od treningu i najważniejsze, że jestem zdrowa.- Rozmawiałam o tym z trenerem, pytałam ile jestem w stanie rzucić. Powiedział, że jestem zawodnikiem nieobliczalnym. To też kwestia tego, żeby nie dopadły mnie żadne kontuzje, żebym systematycznie trenowała. Mam nad czym pracować, bo są jeszcze rezerwy. Każdy szczegół jest ważny i będziemy poprawiać elementy techniki.- Na razie bez zmian. Słyszałam od trenera, że klub jest w kontakcie z miastem. Mają podpisać umowę na najbliższe lata, ale szczegółów nie znam. Coś się ruszyło.Czytelnicy Sport.pl w plebiscycie Ikona Sportu 2016 oddali ponad 31 tys. głosów. Zwyciężczyni Anita Włodarczyk zebrała 40 procent głosów. Drugie miejsce dla Roberta Lewandowskiego , trzecie zajął Karol Bielecki