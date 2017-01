Turniej Czterech Skoczni. Apoloniusz Tajner: Horngacher na pewno nas nie opuści

Łukasz Jachimiak: nawet największemu optymiście trudno byłoby napisać taki scenariusz dla polskich skoków na 65. Turniej Czterech Skoczni.

Miał pan nosa, zatrudniając Stefana Horngachera.

Na co pan liczył przed turniejem?

Był pan trenerem, może umie pan wytłumaczyć, co zrobił Horngacher, że tak szybko aż tylu naszych skoczków zaczęło się spisywać tak dobrze?

PZN wypłaci zawodnikom i trenerom premie za wyniki w Turnieju Czterech Skoczni?

Jakie cele można stawiać przed tak dysponowanym zespołem na mistrzostwa świata, które na przełomie lutego i marca odbędą się w Lahti?

Za chwilę konkursy w Wiśle i Zakopanem, pewnie będzie szaleństwo porównywalne z tym z najlepszych lat Małyszomanii?

Niektórzy już teraz, 6 stycznia, twierdzą, że Stefan Horngacher będzie poważnym kandydatem do nagrody dla najlepszego trenera w Polsce za rok 2017.

Nie obawia się pan, że Austriacy będą chcieli nam zabrać swojego rodaka?

napisało go życie, a jest nieprawdopodobny. Niesamowite jest to wszystko. Kamil zwycięstwem w Bischofshofen przypieczętował swój triumf w turnieju, Piotr Żyła wskoczył na podium i w konkursie, i w generalnej klasyfikacji, Maciek Kot cały czas wszędzie jest wysoko. Kapitalny moment.- Nie tylko ja. Wszyscy w związku byliśmy zgodni. Znamy Horngachera od dawna, to była najlepsza kandydatura, nie było o czym mówić. Trzeba go tylko było przekonać do pracy u nas. I to nam się udało.- Po cichu na zwycięstwo Kamila, bo on tak solidnie i pewnie skacze, że wiedziałem, że to możliwe. Potem przyszedł upadek w Innsbrucku, on troszeczkę zachwiał nami, mogła pójść jakaś kosteczka, byłoby po zawodach. Z bolącym barkiem Kamil w Innsbrucku skoczył, tym było widać u niego niepewność. Ale w Bischofshofen już nie, w tych warunkach, dla skaczących dobrze, równo, był najlepszy. Tande i Tepes postraszyli wtedy, kiedy pojawiły się dla nich przednie wiatry, czyli w pierwszej serii. Było niemożliwe, żeby coś zdziałali wtedy, kiedy będą skakać z Kamilem w podobnym wietrze. Szkoda Tandego, coś mu się zepsuło, do tego nie wytrzymał presji. A Kamil był pewny od początku do końca.- Dużo się stało. Nastąpiło dużo zmian, Horngacher zmienił trening motoryczny, zmienił podejście do treningu, wniósł dobrą atmosferę, postawił swoje warunki, wróciła do grupy dyscyplina. Wszystko objął kontrolą, scalił zespół, spowodował, że chłopcy się wspierają. Tak nie było, było zupełnie inaczej. Potencjał był ogromny, on ten potencjał uwolnił. Takiego człowieka nam było trzeba. To był tak naprawdę jedyny trener, który tak bardzo pasował do naszej grupy. Do tego mamy Michala Doleżala, który jest trenerem technicznym, dzięki niemu mamy świetny sprzęt. Jest jeszcze Austriak Prodinger, który pomaga w elementach sprzętowych. To w tej chwili już tak rozwinięty przemysł, że trzeba nad wszystkim w pełni panować. Mało tego, trzeba wyprzedzać innych.- Mamy regulamin nagród, oczywiście wszystko będzie zgodnie z nim. Ale generalnie oni zarabiają na skoczni, kiedy skaczą najlepiej. Mają też swoich sponsorów. Teraz pieniądze same wpływają na ich konta. Ale przecież oni nie tylko dla pieniędzy robią to wszystko.- Wysokie cele, ponieważ przygotowanie jest tak solidne, trwałe, że moim trenerskim okiem wystarczy na cały sezon. Mało tego, oni się dopiero rozkręcają. Jednocześnie widać rozkład, osłabienie woli u naszych głównych konkurentów. Austriacy padli i będą się musieli na nowo montować, Norwegowie mają problemy, Niemcy widać, że skaczą teraz z opuszczonymi głowami i rękami. W tej chwili dominujemy w Pucharze Świata.- Cieszę się, że odbudowujemy zainteresowanie skokami. Od początku sezonu oglądalność rośnie, ludzie chcą oglądać jak dobrze skaczą nasi zawodnicy, jak dają to, czego od nich ostatnio brakowało.- Zgadzam się, że już osiągnął wielki sukces. A przed nami jeszcze mistrzostwa świata, jeszcze generalna klasyfikacja Pucharu Świata, gdzie Kamil zaczyna się wdrapywać na sam szczyt.- Była na to pora wcześniej. Myśmy wyciągnęli do niego rękę wtedy, kiedy czuł się już troszeczkę wyeksploatowany pracą z Niemcami, po ośmiu latach tam spędzonych już tracił motywację, a u nas ją na nowo złapał. Sukcesami z naszymi skoczkami pewnie otworzy sobie jakąś drogę na przyszłość, ale na pewno do igrzysk olimpijskich w Pjongczangu nas nie opuści.