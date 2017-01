Turniej Czterech Skoczni. Adam Małysz: popłakałem się, biedny

Łukasz Jachimiak: wrócił Pan na Turniej Czterech Skoczni w nowej roli i ogląda Pan trzech Polaków w najlepszej czwórce - to musi być dla Pana niesamowite przeżycie.

Mówił pan w Innsbrucku, że dla Polaków będą pierwsze i trzecie miejsce.

Żyła to największe zaskoczenie?

Zgadza się, w rozmowie ze mną.

Ale zanim następne konkursy, to najpierw chyba czeka Was jakaś impreza?

Najbliższe weekendy Pucharu Świata w Polsce. Będzie się działo.

Widać jak bardzo jest pan wzruszony.

Trener Stefan Horngacher za chwilę zostanie bohaterem narodowym?

Ma pan satysfakcję, że od początku namawiał pan Polski Związek Narciarski na zatrudnienie właśnie Horngachera?

no kurczę, popłakałem się biedny. Cholera jasna, coś takiego można było sobie tylko wymarzyć. A jeszcze Maćkowi Kotowi tylko kilku punktów zabrakło do podium. Dzisiaj to była historia. Piotrek to pewnie nawet sobie nie wymarzył, że stanie na podium. Może miał w świadomości, że trzeci może być, ale że drugi to sobie na pewno nie wymarzył. A tutaj co? I na podium konkursu, i turnieju stanął. O Kamilu to już nawet nie wiem, co mówić. Jest w tak wysokiej formie, że musiał skoczyć swoje i wygrać.- A jest pierwsze i drugie, czyli nic nie wiedziałem (śmiech).- Jak wrócicie do mojej wypowiedzi sprzed turnieju, to znajdziecie, że mówiłem, że Piotrek będzie czarnym koniem.- Kamil jest pewniak, a Piotrek stał się czarnym koniem. Myślę, że teraz już wszyscy będą się nas bać. I to mocno.- Nie wiem, nie wiem co będzie (śmiech).- Powiem szczerze, już się boimy. Przygotowujemy się od jakiegoś czasu do tego, żeby zawodników od wielkiego szału odciągnąć.- Łezka w oku ciągle jest. Jak zobaczyłem słaby skok Tandego, to choć wiadomo, że z nieszczęścia kogoś człowiek się nie cieszy, to od razu myślałem, że może i Maciek wskoczy przed niego. Tande mówił, że miał jakiś problem z wiązaniem, ale przede wszystkim nie wytrzymał psychicznie. Niesamowite jest to, jak wyrwaliśmy ten turniej rywalom. Ostatnio zawsze dominowali Austriacy, a teraz my wygraliśmy najbardziej wymagającą imprezę. Mistrzostwa świata są ważniejsze, ale nie są tak trudne. Tu wytrzymują tylko najmocniejsi. Teraz widać, kto jest najmocniejszy.- Mieliśmy już wielkich trenerów, a Horngacher jest rewelacyjny. Ma wiarę zawodników, w bardzo krótkim czasie wprowadził ich na szczyt. Oczywiście oni mu to ułatwili, bo to są wyśmienici skoczkowie, ale trzeba było w nich wszystko obudzić, pokazać, że mogą.- Przyszedł Stefan, mnie też namówiliście wszyscy, żebym przyszedł do związku i teraz bardzo się cieszę, że jest sukces.