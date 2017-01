Turniej Czterech Skoczni. Piotr Żyła: impreza? jak znajdzie się słoik papryki to idę

Łukasz Jachimiak: pewnie powiesz, że drugie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni zająłeś dzięki temu, że zjadłeś dużo marynowanej papryki?

Spodziewałeś się przed startem turnieju, że stać Cię na tak rewelacyjny wynik?

W Bischofshofen stanąłeś najpierw na podium konkursu, w którym byłeś trzeci, a po chwili na podium całego turnieju. To chyba Twój najlepszy dzień w karierze, lepszy nawet od tego, gdy wygrałeś zawody Pucharu Świata w Oslo?

Trener Stefan Horngacher zapowiadał niedawno, że w najwyższej formie będziesz dopiero pod koniec lutego, na mistrzostwach świata w Lahti. Czujesz, że jeszcze masz rezerwy?

Jesteś zadziwiająco spokojny. Dlaczego?

Kamil Stoch jest do pokonania?

Adam Małysz powiedział mi, że być może czeka was teraz impreza. Piszesz się na nią, masz siłę?

Sprawisz sobie jakiś prezent?

Sven Hannawald twierdzi, że pod wodzą Stefana Horngachera uczysz się skoków na nowo, a potencjał masz porównywalny do Kamila. Co Ty na to?

Przed finałem w Bischofshofen zjadłem jej wystarczająco dużo, bo swoją dolę odstąpił mi Maciek Kot.- Nie, gdzieś tam sobie po cichu myślałem, że może uda mi się załapać do "10", bo wiedziałem, że skaczę dobrze, że te moje skoki są na wysokim, stabilnym poziomie. Ale żeby aż tak? Nie, jeszcze po konkursie w Innsbrucku jak przychodziły mi do głowy myśli o podium, to myślałem, że to głównie wasze myśli, dziennikarzy, bo wy to tak nakręcaliście. Udało mi się podejść bez emocji do ostatniego konkursu i pokazać swoje normalne skoki.- Można powiedzieć, że tak. Pierwsze podwójne podium za prawie dwa tygodnie równych skoków, bardzo dobrych to jest coś fajnego. Do tej pory było tak, że miałem problemy ze stabilnością, a tu do końca udało mi się opanować emocje.- Tak, jeszcze mam tam troszkę rezerw. Dalej będziemy realizować to, co mamy do realizowania. Oby tak było jak trener mówi. Ja mu wierzę.- Bo nie wiem czy mam się cieszyć, czy nie. Nie wiem czy do mnie dotarło, że tak mi poszło. Jeszcze nie wiem, co się stało (śmiech). Turniej Czterech Skoczni to wielka impreza. Pamiętam, jak oglądałem zwycięstwo Adama. Siedziałem przed telewizorem i to było dla mnie wielkie przeżycie. Większe nawet niż jak wygrywał na mistrzostwach świata. Tu trzeba przez dłuższy czas skakać na najwyższym poziomie, być bardzo równym. Jak Adam wygrał, to bardzo się emocjonowałem. I nie spodziewałem się, że sam kiedyś będę mógł na tym podium stanąć. Jestem trochę zaskoczony.- Pokazał, że jest w topowej formie. Wygrywał wszystko - skoki treningowe, konkurs, turniej. W tym momencie jest najlepszy, myślę, że z tej formy na konkursy w Wiśle nic mu nie ubędzie. Ale można walczyć z każdym. Tu niemożliwe stało się realne, także trzeba robić swoje, do końca dawać z siebie wszystko i zobaczymy, jak będzie.- Jak jakiś słoik papryki będzie, no to pewnie (śmiech). Po dwa szampany my dostali, zobaczymy czy nas trenerzy poczęstują jakąś lampką. Może tak, w sumie chyba nam się należy.- Kupię sobie sznurówkę do butów, bo jeszcze nie zdążyłem wymienić (śmiech).- No tak jest. Dużo zmian było u mnie. Można powiedzieć, że od lata uczyłem się skoków od nowa. Nawet nie wiedziałem, że skoki tak wyglądają. Dla mnie zmiana pozycji to było trudne przeżycie, mi ona pasowała, ale przez całe lato cały czas się uczyłem, pracowałem nad pozycją, aż wreszcie przed zimą ją wypracowałem. Mam jedną i już nie mam problemów. W poprzednich latach przez pozycję nie byłem stabilny, bo nie miałem jednej, kombinowałem. Teraz trzymam się jednej, to jest dobre. A ciężko było, bo brakuje mi cierpliwości. Denerwuję się, kiedy nie idzie. Stefan uczył mnie cierpliwości, teraz jestem bardziej cierpliwym zawodnikiem. Już nie jest tak, że wszystko u mnie musi być już. Zmieniłem się, teraz jestem cierpliwym zawodnikiem. I umiem to wykorzystać podczas gry w pokera. Gramy sobie w ramach rozrywki.