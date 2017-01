Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch: nie wydziękuję się do końca życia

- Kiedy 16 lat temu Adam Małysz został pierwszym Polakiem, który wygrał Turniej Czterech Skoczni, to jak reagowałeś?

- Matti Nykaenen, Jens Weissflog, Espen Bredesen, Thomas Morgenstern - dołączyłeś do grona skoczków, którzy zdobyli złoto igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata oraz wygrali Puchar Świata i Turniej Czterech Skoczni. To dla Ciebie ważne?

- Ty wygrałeś Turniej Czterech Skoczni, a drugie miejsce zajął Piotr Żyła. Chyba on sprawił większą niespodziankę?

- Okupiłeś to zwycięstwo sporymi nerwami. były chwile zwątpienia, choćby po upadku i uszkodzeniu barku w Innsbrucku?

Łukasz Jachimiak: - Co czuje zwycięzca 65. Turnieju Czterech Skoczni?

- Jesteś już skoczkiem spełnionym, czy ciągle chcesz więcej?

- Czego Ci teraz najbardziej trzeba, na pewno jesteś zmęczony?

- Do Bischofshofen przyjechała Twoja żona. To był planowany przyjazd czy niespodzianka?

- Ja chcę tylko skakać.- Marzą mi się ciepła herbata i łóżko, żeby się położyć. Będę spał bardzo długo, chyba jutro wcale nie będę wstawał.- Niespodzianka, ale taka nie do końca. Wczoraj już wiedziałem, że przyjedzie, sama mi powiedziała. Bardzo się cieszę, że też mój tata tu był. To jest dla mnie piękne, że ci, których kocham najbardziej są teraz ze mną i możemy się cieszyć razem.Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni jako drugi polski skoczek w historii. Jak skomentował swój sukces?Niezwykle emocjonalnie zareagował Adam Małysz na zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Małysz był do tej pory jedynym polskim skoczkiem, który wygrał klasyfikację generalną TCS.Szczęście i radość biły od polskich skoczków po konkursie w Bischofshofen i triumfie Kamila Stocha oraz drugim miejscu Piotr Żyły w Turnieju Czterech Skoczni.Daniel Andre Tande był liderem klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim konkursem cyklu, który odbył się w piątek w Bischofshofen. Turnieju nie tylko nie wygrał, ale i sensacyjnie spadł na 3. miejsce w "generalce".Dzięki znakomitym wynikom w Turnieju Czterech Skoczni Polacy są na czele rankingu Pucharu Narodów. Po triumfie Kamila Stocha i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej TCS Piotra Żyły umocnili się na pierwszym miejscu.