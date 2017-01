Piłka ręczna. Polacy przegrali z Hiszpanią. Obiecująca pierwsza połowa, potem deklasacja

Plan turnieju w Irun

W hiszpańskim Irun polscy piłkarze ręczni rozgrywają ostatnie sparingi przed MŚ - oprócz gospodarzy zmierzą się z Argentyną i Katarem. Kadra trenera Tałanta Dujszebajewa wystartuje w mistrzostwach świata w bardzo przemeblowanym składzie. Wpływ na to miały kontuzje czołowych graczy, ale nie tylko. Oprócz graczy kontuzjowanych brakuje w reprezentacji także doświadczonych Karola Bieleckiego, Sławomira Szmala i Krzysztofa Lijewskiego, którzy w uzgodnieniu z selekcjonerem podjęli decyzję o przerwie w występach w kadrze.Trener Dujszebajew musiał mocno przebudować drużynę i cały czas poszukuje najlepszego ustawienia. Było to widać w Irun w meczu z wicemistrzami Europy. Polacy mieli świetny fragment w końcówce pierwszej połowy, gdy rzucili pięć bramek z rzędu i wyszli na prowadzenie 11:10. Hiszpanie przed przerwą doprowadzili do remisu.W drugiej połowie na boisku rządził już tylko hiszpański zespół. Gospodarze grali szybciej, dobrze wykańczali kontry, a Polacy byli piekielnie nieskuteczni. Do tego, trener Dujszebajew mocno rotował składem. Efekt? Porażka aż 20:30.Prosto z Hiszpanii kadra Dujszebajewa uda się do Francji, gdzie 11 stycznia rozpoczynają się mistrzostwa świata. Rywalami biało-czerwonych w grupie A w Nantes będą gospodarze, którzy są obrońcami tytułu, oraz Rosja, Brazylia, Japonia i Norwegia. Cztery najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do 1/8 finału. 7 stycznia (sobota)Polska - Katar - godz. 16:00Hiszpania - Argentyna - godz. 18:00 8 stycznia (niedziela)Polska - Argentyna - godz. 11:00Hiszpania - Katar - godz. 13:00