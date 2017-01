Turniej Czterech Skoczni. Norweskie media: Stoch zawodowiec

Kamil Stoch komentuje historyczny triumf

"Byliśmy do końca pełni nadziei, lecz niestety w ostatnim konkursie TCS prowadzący w punktacji generalnej nasz Daniel Andre Tande stracił w spektakularny sposób wszystko, a Kamil Stoch stał się drugim po Adamie Małyszu Polakiem, który wygrał ten prestiżowy turniej" - skomentował kanał telewizji NRK transmitujący zawody.Dziennikarze stacji po nieudanym skoku Tandego w drugiej serii krzyczeli w rozpaczy i zwrócili uwagę na możliwe kłopoty z wiązaniami, lecz również na pewną nonszalancję w postawie norweskiego zawodnika. "Po tym, jak po pierwszym skoku Stoch prowadząc już w TCS, chwycił kilkoma palcami symbol turnieju, Złotego Orła, Tande wydawał się lekceważyć ten fakt i pewny siebie powiedział, że już wiele razy radził sobie skutecznie w drugim skoku i odrabiał straty" - podkreślili."Kamil Stoch z zimną krwią wykonał swoją robotę zawodowca i wygrał konkurs w Bischofshoefen oraz cały TCS w punktacji generalnej" - skomentował dziennik "Verdens Gang""Dagbladet" ocenił, że "Tande przed ostatnim skokiem w TCS tracił do Stocha zaledwie 2,8 punkta. Skacząc pierwszy i będąc w pozycji atakującego mógł wywrzeć konkretną presję na Polaka. Skończyło się jednak odwrotnie i kamery pokazywały nam zadowolonego ze zwycięstwa Stocha i załamanego, z twarzą w dłoniach Tandego"."Aftenposten" stwierdził, że "w momencie, kiedy liczyło się wszystko, skok naszego zawodnika skończył się totalną katastrofą, natomiast Stoch skacząc równo w całym turnieju i tym razem pięknie poleciał po zwycięstwo w piątkowym konkursie oraz w całym turnieju".Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni jako drugi polski skoczek w historii. Jak skomentował swój sukces?Niezwykle emocjonalnie zareagował Adam Małysz na zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Małysz był do tej pory jedynym polskim skoczkiem, który wygrał klasyfikację generalną TCS.Szczęście i radość biły od polskich skoczków po konkursie w Bischofshofen i triumfie Kamila Stocha oraz drugim miejscu Piotr Żyły w Turnieju Czterech Skoczni.Daniel Andre Tande był liderem klasyfikacji łącznej Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim konkursem cyklu, który odbył się w piątek w Bischofshofen. Turnieju nie tylko nie wygrał, ale i sensacyjnie spadł na 3. miejsce w "generalce".Dzięki znakomitym wynikom w Turnieju Czterech Skoczni Polacy są na czele rankingu Pucharu Narodów. Po triumfie Kamila Stocha i drugim miejscu w klasyfikacji generalnej TCS Piotra Żyły umocnili się na pierwszym miejscu.