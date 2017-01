Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch komentuje historyczny triumf

- W tej chwili nie myślę co dołożyłem, czego mi brakowało. Cieszę się tym momentem, tą chwilą. Cały sztab ludzi na to pracował. Zwłaszcza sztab medyczny. Po tym upadku pracowaliśmy, żeby przywrócić mnie do dyspozycji. Wynik mówi sam za siebie. Mamy dwóch Polaków na podium - powiedział odnosząc się do drugiego miejsca Piotra Żyły w klasyfikacji generalnej. Tuż za podium znalazł się Maciej Kot . Stoch miał również problemy ze zdrowiem. W środę w Innsbrucku Stoch upadł w serii próbnej i uszkodził lewy bark. W czwartek na treningu w Bischofshofen przeskoczył skocznię i poczuł ból w prawym kolanie, nadwerężonym już niedawno, miesiąc temu w Lillehammer.Stoch to drugi po Adamie Małyszu Polak, który wygrał TCS. W nagrodę odebrał złotego orła, który nie wywarł jednak na nim wielkiego wrażenia. - Mam już kilka podobnych orłów w kolekcji. Moja teściowa daje mi takie za zwycięstwa - śmiał się polski mistrz. Podziękował Łukaszowi Kruczkowi, który do niedawna trenował polską kadrę, oraz obecnemu szkoleniowcowi Stefanowi Horngacherowi. Dodał, że "wszystko to naprawdę dotrze pewnie do mnie jutro, kiedy będę odpoczywać i przygotowywać się do kolejnych startów. Cieszę się, że mam wokół siebie takich ludzi, którzy we mnie uwierzyli i przywrócili mi wiatę w swoje umiejętności. Jestem im za to wdzięczny".