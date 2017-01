Turniej Czterech Skoczni. Wielki dramat Daniela Andre Tande. Co się stało w locie?

Tandemu wypięła się prawdopodobnie kostka z buta w locie — Tomasz Kalemba (@Tomasz_Kalemba) 6 stycznia 2017

Dramat Norwega zaczął się już w pierwszej serii, kiedy to stracił prowadzenie w turnieju na rzecz Kamila Stocha. Obu zawodników dzieliło przed finałowym skokiem tylko 2,8 pkt, więc Tande wciąż miał realne szanse na triumf w 65. edycji TCS.To, co wydarzyło się w drugiej serii, było dla wszystkich szokiem. Tande zaraz po wyjściu z progu miał ogromne problemy w locie i bardziej niż na skoku, koncentrował się na uniknięciu upadku z dużej wysokości. Doleciał tylko do 117. metra, a konkurs, w którym po pierwszej próbie był trzeci, zakończył na dopiero 26. lokacie.Jak poinformował na antenie austriackiej telewizji Andreas Goldberger, problemy Norwega w locie wynikały nie tyle z silnego wiatru, co kłopotów ze sprzętem. Zawiodły buty 65. Turniej Czterech Skoczni, a także konkurs w Bischofshofen, wygrał ostatecznie Kamil Stoch. Drugie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął Piotr Żyła, trzecie Daniel Andre Tande.