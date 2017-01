Turniej Czterech Skoczni. Adam Małysz popłakał się po triumfie Stocha

Adam Małysz płakał 16 lat temu. Płacze i teraz pic.twitter.com/SdvpzhmD8u — Tomasz Kalemba (@Tomasz_Kalemba) 6 stycznia 2017

Małysz wygrał TCS jako pierwszy Polak 16 lat temu. Tyle czasu czekał na triumf swojego rodaka. Gdy to już nastąpiło nie potrafił ukryć swoich ogromnych emocji i wzruszenia.Małysz jest obecnie dyrektorem sportowym Polskiego Związku Narciarskiego. O triumfie Stocha był przekonany już wcześniej. - Kamil jest wybitny, i gdy jest pod opieką dobrego trenera, nie ma dla niego granic. Wygrał już niemal wszystko w skokach i uważam to za bardzo prawdopodobne, że z Bischofshofen do Polski wróci z orłem - mówił przed ostatnim konkursem (czytaj tutaj >>>). Niedługo na Sport.pl pojawi się kolejna rozmowa z Małyszem.