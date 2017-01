Polskie pojedynki w Serie A, ostatni sprawdzian piłkarzy ręcznych przed MŚ, hit PlusLigi [ROZKŁAD WEEKENDU]

Sobota:

Godz. 13. Real - Granada (transmisja w Eleven)

Godz. 14.45 PGE Skra - ZAKSA

Godz. 16 Polska - Katar

Godz. 18 Empoli - Palermo (Transmisja w Eleven Sports)

20.45 Napoli - Sampdoria transmisja w Eleven

Poza tym dzieje się:

Real może znów odskoczyć Barcelonie. "Królewscy" mają trzy punkty więcej i jeden mecz rozegrany mniej od drużyny z Katalonii. A do tego w sobotę mierzą się z przedostatnią w tabeli Granadą.Mecz na szczycie Plusligi. Mistrz i lider naszej rodzimej ekstraklasy zagra z drugą Skrą i to na wyjeździe. Siatkarze Zaksy ostatnio przegrali ostatni tak prestiżowy mecz - dwie kolejki temu ulegli Resovii RzeszówDrugi dzień towarzyskiego turnieju piłkarzy ręcznych. Dla reprezentacji Polski to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata, które od 11 stycznia odbędą się we Francji Pierwszy z dwóch polskich meczów w Serie A. W defensywie Palermo Thiago Cionek, bramki Empoli strzeże Łukasz Skorupski. Oba zespoły walczą o utrzymanie w Serie A. Empoli w nieco lepszej sytuacji - ma cztery punkty więcej.Napoli wciąż czeka na powrót Arkadiusza Milika, ale w środku pola dobrze sobie radzi Piotr Zieliński. W Sampdorii asem środka pole jest Karol Linetty, a w pierwszych dniach stycznia dołączył do niego Bartosz Bereszyński i być może już w sobotę dostanie szansę debiutu. Faworytem meczu Napoli, które bije się w czubie Serie A (trzecie miejsce po 19. kolejkach). Sampdoria to drużyna środka tabeli (13. lokata)Tour de Skikobiety - 10 km techniką klasyczną ze startu wspólnegomężczyźni - 15 km techniką klasyczną ze startu wspólnegoBiathlon - PŚ w Oberhofiebieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn (12.30)bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet (14.40)Narciarstwo alpejskie. Puchar Świata w Mariborze - slalom gigant kobietNarciarstwo alpejskie: Puchar Świata w Adelboden - slalom gigant mężczyznTenis: Puchar Hopmana - finałTurniej ATP w DauszeTurniej WTA w Shenzhen - finałPuchar Francji - mecz 1/32 finału: Paris Saint-Germain - SC Bastia