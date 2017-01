Turniej Czterech Skoczni. Co za skok Stocha! Przeskoczył skocznię i wygrał serię próbną [WIDEO]

To świetny prognostyk przed piątkowymi zawodami. Mistrz olimpijski z Soczi jest wiceliderem cyklu i traci do pierwszego Daniela Andre Tande jedynie 1,7 pkt. Skok Polaka zobaczyć możecie poniżej:W serii próbnej z bardzo dobrej strony pokazali się także Piotr Żyła (133,5 m) i Maciej Kot (134 m), którzy zajęli odpowiednio 12. i 9. miejsce. Cieszy w szczególności dobra dyspozycja tego pierwszego, który ma realne szanse na uplasowanie się na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej turnieju. Stefan Kraft, do którego Żyła traci 7 punktów, w serii próbnej skoczył tylko 119,5 m i zajął odległe, 42. miejsce.