Formuła 1. Team Manor objęty procesem administracyjnym

Manor, którego właścicielem od 2015 roku jest Brytyjczyk Stephen Fitzpatrick przez ostatnie kilka miesięcy szukał inwestora strategicznego, gdyż firma Just Racing Services Limited, która zajmował się prowadzeniem teamu, nie była w stanie terminowo regulować bieżących płatności i zapewnić budżet na nowy sezon.Wśród potencjalnych kandydatów do przejęcia zespołu byli m.in. Amerykanie i duża grupa kapitałowa z Azji, jednak ostatecznie do sfinalizowania rozmów nie doszło.Manor sezon F1 2016 zakończył na ostatnim, jedenastym miejscu, co oznaczało, że team nie otrzymał jednego miliona funtów z puli nagród przeznaczonej dla wszystkich uczestników rywalizacji.Jeżeli tymczasowy zarząd Manor nie zdecyduje się na wystawienie zespołu, to w sezonie 2017 w mistrzostwach świata będzie rywalizowało dziesięć ekip.Sezon rozpocznie się 26 marca wyścigiem o Grand Prix Australii na torze w Melbourne.