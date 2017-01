Legia Warszawa szykuje nowy kontrakt dla Guilherme

Daniel Chima Chukwu: To kibice zaważyli na moim transferze

Legia Warszawa interesuje się napastnikiem z Moskwy

Bogusław Leśnodorski: Moja osoba jest tutaj wtórna

Dariusz Dziekanowski: Nie rozumiem transferów Legii

Młodzi lecą do Hiszpanii. Magiera zabiera juniorów na obóz

Obecna umowa Guilherme kończy się za półtora roku. Ale już lada chwila piłkarz ma podpisać nową. Najprawdopodobniej stanie się to w poniedziałek, czyli jeszcze przed wylotem Legii na pierwsze zgrupowanie do Hiszpanii.Nowy kontrakt Guilherme ma obowiązywać do 2020 roku. Ma oczywiście gwarantować piłkarzowi wyższe zarobki, ale też nie zawierać klauzuli odstępnego. Legia tym samym próbuje się zabezpieczyć, by zimą nikt nie wykupił Brazylijczyka.Ale oferty są (m.in. z Włoch i Belgii) - mówi o nich agent zawodnika, potwierdza też Legia. - Zainteresowanie Guilherme jest spore, ale to nie znaczy, że zimą od nas odejdzie. Bardzo byśmy tego nie chcieli - słyszymy na Łazienkowskiej.Guilherme trafił do Legii w połowie stycznia 2014 r. Początkowo był tylko wypożyczony z Olé Brasil, ale po roku mistrz Polski wykupił piłkarza. Transfer definitywny kosztował legionistów 220 tys. euro. Teraz branżowy portal transfermarkt.de wycenia 25-latka na 1,5 mln euro.- Gra Legii w Lidze Mistrzów, to nie jest główny powód, dla którego tu przyszedłem. Wpłynęło na to wsparcie, jakiego klubowi udzielają kibice. To motywuje każdego piłkarza na świecie i zaważyło na mojej decyzji - mówi Daniel Chima Chukwu, który podpisał kontrakt z Legią.Daniel Chima Chukwu to nie koniec wzmocnień w linii ataku. Mistrzowie Polski szukają jeszcze jednego zawodnika na tę pozycję. A w zasadzie to już znaleźli: jest nim 26-letni napastnik Lokomotiwu Moskwa, którego Legia obserwuje ładnych kilka lat.- Większość, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Leśnodorski.- Klub podejmuje bardzo duże ryzyko, a w perspektywie ma dwumecz z Ajaksem, który na pewno był w jego zasięgu. Szkoda, że wyprzedaż zaczęła się właśnie teraz, gdy warszawiacy w pucharach mogli osiągnąć najlepszy wynik od lat - mówi w rozmowie ze Sport.pl były napastnik Legii i reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski.Trener Jacek Magiera na pierwsze zimowe zgrupowanie do Hiszpanii zabierze sześciu młodych zawodników, którzy jesienią z powodzeniem grali w drużynie do lat 19 oraz w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.