Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch gotowy. Doktor Winiarski liczył na to, że środki przeciwbólowe nie będą potrzebne

#Bischofshofen Dr Winiarski: Kamil Stoch dostał środki przeciwbólowe, ale wszystko jest w porządku. #skijumpingfamily #4hills — Łukasz Jachimiak (@LukaszJachimiak) January 6, 2017

W środę w Innsbrucku Stoch upadł w serii próbnej i uszkodził lewy bark. W czwartek na treningu w Bischofshofen przeskoczył skocznię i poczuł ból w prawym kolanie, nadwerężonym już niedawno, miesiąc temu w Lillehammer.Po treningach i kwalifikacjach rozmawialiśmy z doktorem Aleksandrem Winiarskim, a lekarz kadry naszych skoczków przekazywał, że wieczorem w hotelu zamierza zbadać kolano wicelidera Turnieju Czterech Skoczni.- Zbadałem je i wszystko jest dobrze. Nawet nie zrobił się obrzęk - informuje Winiarski. Lekarz dodaje też, że zmniejsza się obrzęk kontuzjowanego barku Stocha. Zawodnik razem z fizjoterapeutą Łukaszem Gębalą pracował nad tym, by ręka była jak najbardziej ruchoma, co jest szczególnie ważne przy lądowaniu, do którego trzeba się dobrze złożyć.- Wszystko jest na tyle dobrze, że być może Kamil nie będzie nawet potrzebował środków przeciwbólowych. Decyzję o ich ewentualnym podaniu Stochowi podejmiemy na skoczni - mówił wtedy doktor Winiarski.Gdy rozpoczynano serię próbną, stało się jasne, że Stoch nie da jednak rady wystartować bez leków przeciwbólowych. Mimo tego, wszyscy są dobrej myśli.W piątek w Bischofshofen w ostatnim konkursie 65. Turnieju Czterech Skoczni Stoch będzie walczył o triumf w imprezie. Po trzech czwartych turnieju zajmuje drugą pozycję. Do prowadzącego Daniela Andrego Tandego z Norwegii traci tylko 1,7 pkt.Nierówny i źle przygotowany zeskok przyczynił się do upadku Kamila Stocha w serii próbnej, a podczas konkursu Floriana Altenburgera z Austrii. To jednak nie wszystko.Kamil Stoch mimo bolącego barku zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala. "Wiedziałem o co walczę i ile musiałem przejść, by znaleźć się w tym miejscu" - powiedział po zawodach.Po badaniach w szpitalu w Innsbrucku zostanie podjęta decyzja o starcie Kamila Stocha w Bishofschofen, ostatnim konkursie 65. Turnieju Czterech Skoczni. W loteryjnych, wietrznych zawodach na Bergisel Stoch był czwarty i nadal liczy się w walce o końcowy triumf, choć upadając w serii próbnej uszkodził lewy bark.Reprezentacja polskich skoczków narciarskich po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt świetnej formy, którą zawodnicy Stefana Horngachera pokazują w pierwszej części sezonu.Na 4. miejscu trzeci konkurs 65. Turnieju Czterech Skoczni ukończył Kamil Stoch. Strata do zwycięzcy konkursu przeważyła na stracie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Pogoda pozwoliła na rozegranie tylko jednej serii.