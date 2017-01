Premier League. Cohen Bramall - z ligi amatorskiej do Arsenalu w 48 godzin

Arsene Wenger pięknie się zachował

- Gdy dojechałem i moim oczom ukazał się Arsenal , zatkało mnie - relacjonuje sportowiec, któremu testy w londyńskim klubie załatwił skaut i były piłkarz, Brian McDermott. - Oczy mi się zapaliły, to było jak sen. Strasznie dziwne - opowiada nowy nabytek Arsene'a Wengera, któremu zawodnik również się spodobał.Po dwudniowych testach Fracuz był pod wrażeniem i postanowił pozyskać gracza amatorskiego Hednesford Town. Bramall ma nadzieję, że uda mu się przebić do pierwszej drużyny już w przyszłym sezonie.- Byłem z pierwszym zespołem w czwartek i w piątek. Musiałem od razu zrobić swoje, grać na całego. Używałem swojej szybkości, dwoiłem się i troiłem na lewej stronie, żeby pokazać się Wengerowi. Podszedł do mnie po sesji i po prostu powiedział: "cześć, miło cię poznać. Podoba mi się jak grasz". Niesamowite - opowiada Bramall.- Oniemiałem. Właśnie rozmawiałem przez telefon z siostrą. Nie wierzy, co się stało. Brian McDermott pokazał klasę! Dał mi tę szansę. Jestem za to bardzo wdzięczny. Już się przeprowadziłem! To będzie ogromne wyzwanie, ale myślę, że podołam. Przez następne sześć miesięcy będę pracował nad sferą fizyczną i mentalną, i będę gotowy na okres przygotowawczy do sezonu. Mam nadzieję, że przebiję się do pierwszej drużyny.Reprezentujący piłkarza Dan Chapman opowiada, jak do tego wszystkiego doszło. McDermott pytał czy dałoby się sprowadzić 20-latka do Londynu za parę dni, ale Chapman postanowił zareagować jak agent z prawdziwego zdarzenia:- Powiedziałem: a może dzisiaj po południu? - relacjonuje. - Brian odparł: "daj mi dwie minuty, oddzwonię". A potem powiedział: "jeśli dasz radę dzisiaj, to rozmawiałem z Arsene'em Wengerem i obiecał przyjrzeć mu się przez najbliższe dwa dni". Ukłony da Arsene'a Wengera. Był niesamowity. Pokazał prawdziwą skromność.- Nie wrzucił go na boisko z drużyną do lat 23. Wstawił go do gry z pierwszym zespołem. Musi mieć więc duży szacunek do oceny Briana - mówi Chapman.