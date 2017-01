Tour de Ski. Diggins wygrała piąty etap, dwie Amerykanki na podium

Po raz pierwszy od blisko dwóch lat na podium zawodów zaliczanych do Pucharu Świata zabrakło reprezentantki Norwegii . Poprzednio taka sytuacja miała miejsce 24 stycznia 2015 roku w Rybińsku.W klasyfikacji generalnej TdS prowadzenie objęła piąta tego dnia Norweżka Heidi Weng. O 11,1 wyprzedza rodaczkę Ingvild Flugstad Oestberg.Od 10 grudnia w rywalizacji w Pucharze Świata nie uczestniczy Justyna Kowalczyk. Ten stan potrwa aż do lutego, a TdS nie jest wyjątkiem. W ten sposób zawodniczka unika dominujących w tym czasie konkurencji rozgrywanych techniką dowolną, które nie służą jej kolanu.W 11. edycji tego wyczerpującego cyklu brakuje wielu innych gwiazd, na czele z zawieszoną Norweżką Therese Johaug. Już przed rozpoczęciem sezonu o rezygnacji z TdS mówiła wracająca po macierzyńskiej przerwie jej słynna rodaczka Marit Bjoergen.Zawodniczki przeniosą się teraz do Val di Fiemme. W sobotę będą rywalizowały w biegu ze startu wspólnego na 10 km techniką klasyczną. Zmagania zakończą się w niedzielę tradycyjną wspinaczką na stok Alpe Cermis.