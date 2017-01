Ekstraklasa. Wisła Kraków straciła obrońcę. Richard Guzmics zagra w Chinach

Pozytywny wynik testów medycznych dzieli R.Guzmicsa od podpisania kontraktu z Yanbian Funde.W zespole jest: 23 ???? 3???? 1????.Będzie jedynym ????. pic.twitter.com/i32NT2nhay — Rafał Stary (@RafalStary) 5 stycznia 2017

O tym, że środkowy obrońca nie przedłuży kontraktu z Wisłą Kraków mówiło się już od jakiegoś czasu. Styczniowe okienko transferowe było więc ostatnim momentem dla Wisły na zarobienie pieniędzy z transferu reprezentanta Węgier.Guzmics od dłuższego czasu szukał nowych wyzwań. Dobra gra na Euro 2016 we Francji sprawiła, że reprezentant Węgier nie narzekał na brak zainteresowania ze strony innych klubów. Ostatecznie zdecydował się na Chiny.Z Yanbian Funde podpisał roczny kontrakt. Jego nowy zespół w zakończonym sezonie chińskiej ekstraklasy zajął dziewiąte miejsce. Obecnie zespół przygotowuje się do nowych rozgrywek na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie były piłkarz Wisły dołączy do swoich kolegów.Richard Guzmics trafił do Krakowa w 2014 roku. Był podstawowym zawodnikiem "Białej Gwiazdy". W ekstraklasie zagrał w 65 meczach, strzelił jednego gola i miał jedną asystę.