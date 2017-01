Ekstraklasa. Pogoń Szczecin rozpoczyna przygotowania. Już z nowym piłkarzem

Portowcom w czwartek skończyły się urlopy. Zawodnicy Kazimierza Moskala wrócili do Szczecina, gdzie przechodzili kompleksowe badania przed wznowieniem treningów. Zajęcia mają się rozpocząć w sobotę. Od poniedziałku w podstawowej grupie będzie trenowało 19 piłkarzy, w tym nowo pozyskany, 22-letni gruziński pomocnik Mate Cincadze.Wychowanek Lokomotiwu Tbilisi od 2013 r. reprezentował barwy Dinama, z którym dwukrotnie zdobywał mistrzostwo kraju, puchar i superpuchar Gruzji. "Wierzymy, że ten chłopak będzie pasował do naszej koncepcji i stylu gry" - powiedział trener Moskal.Cincadze ma w przyszłości zastąpić na boisku Mateusza Matrasa, który w grudniu postanowił nie przedłużać kontraktu z Pogonią i za pół roku prawdopodobnie pożegna się ze Szczecinem.W przygotowaniach do wznowienia rozgrywek będzie uczestniczył także David Niepsuj. Obrońca młodzieżowej reprezentacji Polski, zaraz po przejściu z VfL Bochum do Pogoni latem ubiegłego roku doznał kontuzji, która na pół roku wykluczyła go z treningów i gry "Najważniejsze, że nie czuję bólu. Podczas czwartkowych badań też go nie czułem, a do tej pory cały czas mi towarzyszył. Teraz najbardziej chciałbym zagrać w jakimś meczu" - powiedział Niepsuj.Aż pięciu piłkarzy początek przygotowań spędzi na treningach indywidulanych po kontuzjach. Są to: Rafał Murawski, Łukasz Zwoliński, Spas Delev, Ricardo Nunes i Seiya Kitano. W zajęciach nie weźmie udziału Takafumi Akahoshi, który przechodzi testy w tajskim FC Ratchaburi.Do środy drużyna będzie trenowała w Szczecinie , a potem wyjedzie na pierwszy obóz do nadmorskiej Pogorzelicy. Tam spędzi tydzień. Pod koniec stycznia "Portowcy" wyjadą na Cypr, gdzie zaplanowane mają trzy sparingi: z Astrą Ploeszti (mistrz Rumunii), rosyjskim Uralem Jekaterynburg oraz mistrzem Serbii Crveną Zvezdą Belgrad.Rozgrywki ligowe Pogoń wznowi 13 lutego meczem z Piastem Gliwice na własnym stadionie.