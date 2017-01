Turniej Czterech Skoczni. Austriacka prasa: Tande na cztery i pół, Stoch na cztery, a Kraft tylko na półtorej gwiazdki

Kibice oburzeni. Mocne komentarze po konkursie w Innsbrucku

Kamil Stoch komentuje kuriozalny konkurs

Stoch z urazem barku. Co dalej?

Historyczny sukces polskich skoczków!

Stoch stracił prowadzenie w "generalce" TCS

Po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen Kraft był w turnieju drugi, do prowadzącego Stocha tracił zaledwie 0,8 pkt. W Innsbrucku przegrał i z wiatrem, i z osłabieniem spowodowanym grypą żołądkową. Przed zawodami w Bischofshofen Austriak do prowadzącego Tandego traci 16,6, a do zajmującego drugą pozycję Stocha - 14,9 pkt."Nikomu nie udało się wspiąć na szczyt z trzeciego miejsca po zawodach w Innsbrucku. Nasz orzeł może w piątek dokonać historycznej rzeczy" - pisze "Kronen Zeitung". Ale wielkiej wiary w tym pisaniu nie ma. Już tytuł mówi, że Kraft potrzebuje cudu. Dziennik raczej godzi się z faktami, przyznając, że zwycięzcą TCS najpewniej zostanie ktoś z dwójki Tande - Stoch. A swoim zawodnikom za cel stawia konkursowe zwycięstwo. Według "Kronen Zeitung" na takie stać i Krafta, i Michaela Hayboecka, który wraca po zwalczeniu grypy (pokonała go w Innsbrucku, tam nie wystartował), i Manuela Fettnera. Wygrana któregoś z nich miałaby być prezentem dla trenera Heinza Kuttina, który w czwartek świętował 46. urodziny."Kurier" próbuje wywróżyć, kto będzie świętował najmocniej w piątkowy wieczór. Ten dziennik wziął po lupę Tandego, Stocha i Krafta i oszacował szanse każdego z nich. Na pięć możliwych gwiazdek Norweg dostał cztery i pół, Polak cztery, a Austriak tylko półtorej.Ciekawsze od krótkiego przedstawienia sytuacji każdego z wymienionych skoczków są liczby, które ich dotyczą. Z wyliczeń "Kuriera" wynika, że w Oberstdorfie, Ga-Pa i Innsbrucku Tande przeleciał na nartach w sumie 677,5 metra, Stoch - 671 metrów, a Kraft - 666,5 m. Z trójki faworytów wciąż najlepiej oceniany przez sędziów jest Kamil. On za styl dostał w sumie 281,5 pkt, Tande o 2,5, a Kraft - o trzy punkty mniej.Nierówny i źle przygotowany zeskok przyczynił się do upadku Kamila Stocha w serii próbnej, a podczas konkursu Floriana Altenburgera z Austrii. To jednak nie wszystko.Kamil Stoch mimo bolącego barku zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala. "Wiedziałem o co walczę i ile musiałem przejść, by znaleźć się w tym miejscu" - powiedział po zawodach.Po badaniach w szpitalu w Innsbrucku zostanie podjęta decyzja o starcie Kamila Stocha w Bishofschofen, ostatnim konkursie 65. Turnieju Czterech Skoczni. W loteryjnych, wietrznych zawodach na Bergisel Stoch był czwarty i nadal liczy się w walce o końcowy triumf, choć upadając w serii próbnej uszkodził lewy bark.Reprezentacja polskich skoczków narciarskich po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt świetnej formy, którą zawodnicy Stefana Horngachera pokazują w pierwszej części sezonu.Na 4. miejscu trzeci konkurs 65. Turnieju Czterech Skoczni ukończył Kamil Stoch. Strata do zwycięzcy konkursu przeważyła na stracie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Pogoda pozwoliła na rozegranie tylko jednej serii.