Daniel Chima Chukwu: Nigdy nie zapomnę kibiców Legii. To oni zaważyli na moim transferze

25-letni napastnik do Legii przeszedł na zasadzie wolnego transferu, wraz z końcem 2016 roku wygasł jego kontrakt z chińskim Szanghaj Shenxin. Wcześniej Chukwu grał w norweskich Lyn i Molde. Jako piłkarz drugiego z tych klubów mierzył się z Legią w eliminacjach do Ligi Mistrzów w 2013 roku. Strzelił nawet gola, ale to warszawski zespół, dzięki dwóm remisom (1:1 na wyjeździe i 0:0 u siebie), awansował do IV rundy, gdzie odpadł po dwumeczu ze Steauą Bukareszt (1:1 na wyjeździe, 2:2 u siebie).- Gra Legii w Lidze Mistrzów, to nie jest główny powód, dla którego tu przyszedłem. Wpłynęło na to wsparcie, jakiego klubowi udzielają kibice. To motywuje każdego piłkarza na świecie i to zaważyło na mojej decyzji. Nigdy nie zapomnę kibiców Legii. Podczas całej swojej kariery nie widziałem na stadionie takiego tłumu - mówi Nigeryjczyk w powitalnym materiale przygotowanym przez Legia.com - Legia od dawna chciała, żebym został jej piłkarzem. Wcześniej nic z tego nie wyszło. Kiedy zakończyła się moja przygoda w Azji, a klub nadal wyrażał zainteresowanie, ustaliłem z menadżerem, że to najlepszy moment, żeby przyjść. Teraz albo nigdy - dodał Chukwu.A na koniec materiału wideo powiedział jeszcze kilka ciepłych słów bezpośrednio do kibiców Legii: - Cześć wszystkim! Jestem pod wrażeniem tego co robicie i mam nadzieję, że nadal będziecie tak dopingować, a nawet stawać się w tym jeszcze lepszymi.Chukwu podpisał 3,5-letni kontrakt. W Legii będzie występować z numerem 27 na koszulce.Daniel Chima Chukwu to nie koniec wzmocnień w linii ataku. Mistrzowie Polski szukają jeszcze jednego zawodnika na tę pozycję. A w zasadzie to już znaleźli: jest nim 26-letni napastnik Lokomotiwu Moskwa, którego Legia obserwuje ładnych kilka lat.- Większość, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Leśnodorski.- Klub podejmuje bardzo duże ryzyko, a w perspektywie ma dwumecz z Ajaksem, który na pewno był w jego zasięgu. Szkoda, że wyprzedaż zaczęła się właśnie teraz, gdy warszawiacy w pucharach mogli osiągnąć najlepszy wynik od lat - mówi w rozmowie ze Sport.pl były napastnik Legii i reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski.Trener Jacek Magiera na pierwsze zimowe zgrupowanie do Hiszpanii zabierze sześciu młodych zawodników, którzy jesienią z powodzeniem grali w drużynie do lat 19 oraz w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.Był dublet, historyczny awans do Ligi Mistrzów, wyjątkowy mecz z Realem Madryt i łysa głowa Michała Pazdana, która zawładnęła zbiorową świadomością Polaków. Ale były też burdy chuliganów, zniżka formy i konflikt właścicieli. Od A do Z podsumowujemy stulecie Legii Warszawa.