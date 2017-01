Transfery. John Obi Mikel w Chinach

A letter to my Chelsea family. ???? pic.twitter.com/FhcUyq3iaV — Mikel John Obi (@mikel_john_obi) January 6, 2017

29-letni pomocnik z "The Blues" triumfował m.in. w Lidze Mistrzów ( 2011 /12), Lidze Europejskiej ( 2012 /13), a także dwukrotnie zdobył mistrzostwo Anglii ( 2009 /10 i 2014/15). W barwach londyńskiego klubu rozegrał 372 spotkania, ale w tym sezonie nie potrafił przekonać do swoich umiejętności trenera Antonio Conte.W drużynie narodowej wystąpił w 78 meczach.W ostatnim czasie na przenosiny do Chin zdecydowali się również kolega Mikela z Chelsea - Brazylijczyk Oscar, a także Belg Axel Witsel i Argentyńczyk Carlos Tevez.