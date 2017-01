Turniej WTA w Auckland. Davis i Konjuh w finale

19-letnia Konjuh w światowym rankingu zajmuje 47. miejsce, a cztery lata starsza Davis jest sklasyfikowana na 61. pozycji. To będzie ich drugie spotkanie. W 2014 roku równiez w Auckland górą była Amerykanka.Davis do finału imprezy rangi WTA dotarła po raz trzeci w karierze. Wygrać jej się jeszcze nie udało. Konjuh natomiast do decydującego meczu przystąpi po raz drugi. W czerwcu 2015 roku triumfowała w zmaganiach w Nottingham.Ana Konjuh (Chorwacja, 8) - Julia Goerges ( Niemcy ) 6:3, 4:6, 6:3Lauren Davis (USA) - Jelena Ostapenko (Łotwa, 7) 4:6, 6:4, 4:1 i krecz Ostapenko