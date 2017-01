NBA. Mecz Gwiazd. LeBron James i Kevin Durant docenieni

James, który 12. razy zagrał w All Star, zgromadził po 10 dniach internetowej zabawy kibiców najwięcej - 595 288 głosów, Durant ma ich 541 209.Władze NBA podały najlepsze dziesiątki na Wschodzie i Zachodzie wśród podkoszowych i obwodowych. Na Wschodzie brak w tym gronie jedynego Polaka za oceanem Marcina Gortata z Washington Wizards.Biorąc pod uwagę liczbę głosów oddanych na wszystkich graczy odnotowano znaczący wzrost - o 138 procent - popularności zabawy wśród fanów w porównaniu do 2016 r. Przed rokiem w pierwszym okresie głosowania wzięło w nim udział 4 693 433, a obecnie aż 11 174 153 osób.Spotkanie All Star odbędzie się 19 lutego Nowym Orleanie.Po raz pierwszy w historii wyboru dokonają jednak nie tylko kibice, ale również dziennikarze i zawodnicy. Głos kibiców będzie miał wagę 50 procent (do tej pory 100), panel dziennikarzy i koszykarze występujący w NBA otrzymali po 25 proc. Aktywni gracze będą mogli oddać głos zarówno na siebie, jak i kolegów. Fani wybierali zawodników od sezonu 1974 /75.Zmiana systemu ma zapobiec temu, by do pierwszych piątek nie dostali się, dzięki nadzwyczajnej mobilizacji fanów, szczególnie koszykarzy spoza USA, ale nie tylko, zawodnicy o przeciętnych umiejętnościach. Przed rokiem blisko wyboru był Gruzin Zaza Paczulia (wówczas z Dallas Mavericks), który w ostatnich dniach +wskoczył+ na czwarte miejsce wśród podkoszowych na Zachodzie. Teraz Gruzin, który przeszedł do Golden State Warriors, jest jednak jeszcze wyżej - plasuje się na drugim miejscu za liderem Durantem (średnio ma 25,8 pkt). Średnie Paczulii to tylko 5,2 pkt i 5,9 zbiórek.Głosowanie kibiców wskazujących pierwsze piątki 66. Meczu Wschód - Zachód rozpoczęło się 25 grudnia i potrwa do 16 stycznia . Trzy dni później zostaną ogłoszone wyjściowe składy. Rezerwowych tradycyjnie wskażą trenerzy wszystkich ekip NBA.