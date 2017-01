Athletic kończąc w dziewiątkę pokonuje Barcelonę w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Króla

Zanosiło się na dużą niespodziankę, bo do przerwy Barcelona przegrywała na San Mames w Bilbao 0:2. Co więcej, przegrywała na własne życzenie. Gospodarze obie bramki zdobyli po dwóch błędach Katalończyków. Najpierw - w 25. minucie - w środku pola przejęli podanie Adresa Iniesty, które skończyło się golem Artiza Aduriza. A trzy minuty później wspaniałym strzałem - też po błędzie Barcelony na własnej połowie - popisał się Inaki Williams.Krótko po przerwie kontaktową bramkę zdobył z rzutu wolnego Lionel Messi. Gdy w 74. minucie Garcia otrzymał czerwoną kartkę, a sześć minut później to samo spotkało Andera Iturraspe, wydawało się, że drugi gol dla broniących trofeum Katalończyków jest tylko kwestią czasu.Szturm na bramkę Bilbao trwał, ale wynik się nie zmienił. Najbliżej celu był Messi, który w ostatniej akcji - w zamieszaniu w polu karnym - mocno uderzył piłkę z kilku metrów, ale trafił w słupek.Mecz w Bilbao był ostatnim z pierwszych spotkań 1/8 finału. W środę Real Madryt pokonał przed własną publicznością Sevillę 3:0, Real Sociedad pokonał u siebie Villarreal 3:1, natomiast jedyne zespoły spoza ekstraklasy w najlepszej "16" turnieju - Alcorcon i Cordoba - bezbramkowo zremisowały.We wtorek w najciekawszych meczach Celta Vigo pokonała na wyjeździe pogrążoną w kryzysie Valencię 4:1, a Atletico Madryt wygrało również na stadionie rywala z Las Palmas 2:0.Rewanżowe spotkanie Barcelony z Athletikiem w środę na Camp Nou, początek o 21.15.