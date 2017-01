Euroliga. Koszykarki CCC Polkowice przegrały u siebie z UMMC

UMMC Jekaterynburg wygrał ostatnią edycję Euroligi i każdy inny wynik w starciu z CCC niż zwycięstwo Rosjanek byłby dużą niespodzianką. Do takiej nie doszło. Polkowiczanki jednak nie przestraszyły się bardziej utytułowanego rywala i przez połowę spotkania walczyły jak równy z równym.Po trafieniu Mariony Ortiz po niespełna czterech minutach było nawet 12:7 dla CCC. Prowadzenie i wysoka skuteczność podopiecznych trenera Marosa Kovacika wynikała w dużej mierze ze słabej postawy Jekaterynburga w defensywie. Rosjanki były bardzo statyczne i mało agresywne. Wystarczyło jednak półtorej minuty lepszej postawy w obronie oraz szybszego rozgrywania ataków przez UMMC i zrobiło się 12:14. Później jeszcze było 14:14 i 17:17, ale przewaga przyjezdnych wyraźnie rosła.To nie był jednak koniec emocji w Polkowicach , bo w drugiej kwarcie konsekwentnie grające CCC zaczęło zmniejszać dystans. Rozluźnione przyjezdne nie tylko dalej słabiej broniły, ale nie trafiały z łatwych pozycji i na minutę przed końcem tej części meczu, po trafieniu Eweliny Gali, było 37:37. Na początku trzeciej kwarty CCC doprowadziło do remisu 41:41 i mogło chwilę później wyjść nawet na prowadzenie, ale Walerija Musina zgubiła piłkę Od tego momentu trwała jednak wyrównana walka. Rosjanki zaczęły lepiej bronić, ale same też nie radziły sobie dobrze z agresywną i momentami wysoką defensywą polkowiczanek. Dzięki trzem wykorzystanym rzutom osobistym Diany Taurasi i punktom Alby Torrens koszykarki UMMC na czwartą kwartę wychodziły prowadząc 56:51.Początek tej części spotkania w wykonaniu obu ekip był bardzo nerwowy i żadna z drużyn nie mogła zdobyć kolejnych punktów. Pierwsze przełamały się przyjezdne, ale CCC odpowiedziało "trójką" (53:58). Kolejne minuty należały jednak już zdecydowanie do przyjezdnych, które najpierw wykorzystały dwie szanse po dwa rzuty osobiste, a następnie po ładnej akcji ponownie zapunktowały i prowadziły już 64:53. Polkowiczanki tej straty już nie zdołały odrobić.CCC Polkowice : Walerija Musina 14, Jamierra Faulkner 14, Mariona Ortiz 13, Marija Rezan 10, Magdalena Leciejewska 6, Ewelina Gala 5, Isabelle Harrison 1, Marta Urbaniak 0.UMMC Jekaterynburg: Brittney Griner 21, Diana Taurasi 20, Kristi Toliver 13, Emma Meeseeman 9, Nika Baric 6, Sancho Lyttle 4, Alba Torrens 4, Jewgienia Beliakowa 0, Deana Nolan 0, Natalia Vieru 0, Marija Szerepanowa 0, Anna Petrakowa 0.