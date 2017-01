Drużyna Roku UEFA z czterema piłkarzami Realu, bez Lewandowskiego

Na stronie UEFA internauci mogli głosować do 3 stycznia na 40 nominowanych zawodników, wśród których byli Lewandowski oraz Grzegorz Krychowiak (Sevilla/Paris Saint-Germain). Oddano ponad 7 mln głosów, a najwięcej otrzymali Sergio Ramos - 488 tys. i Cristiano Ronaldo - 450 tys. Trzecie miejsce zajął Lionel Messi z Barcelony - 418 tys.Najstarszym piłkarzem wybranym do Drużyny Roku został 38-letni bramkarz Gianluigi Buffon. Poprzednio kibice wybrali go... dziewięć lat temu.Drużyna Roku 2016 UEFA:Gianluigi Buffon (Włochy/Juventus Turyn) - Sergio Ramos (Hiszpania/Real Madryt), Gerard Pique (Hiszpania/FC Barcelona), Jerome Boateng ( Niemcy /FC Bayern Monachium ), Leonardo Bonucci (Włochy/Juventus Turyn) - Andres Iniesta (Hiszpania/FC Barcelona), Toni Kroos (Niemcy/Real Madryt), Luka Modric (Chorwacja/Real Madryt) - Lionel Messi (Argentyna/FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt), Antoine Griezmann ( Francja /Atletico Madryt).