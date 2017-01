Turniej Cztetrech Skoczni. Maciej Kot: w życiu pewne są tylko dwie rzeczy - śmierć i podatki

Kibice oburzeni. Mocne komentarze po konkursie w Innsbrucku

w Bischofshofen mamy najlepszy dowód, że kiedy jest forma, to nie ma problemu na żadnej skoczni. Treningi ze Stefanem Horngacherem, na których koncentrowaliśmy się na pozycji dojazdowej, bardzo pomogły.- Tak, zeskok jest tu lepszy. A warunki? Śnieg utrudniał życie, a podmuchy były bardzo zmienne i spowodowały trochę niebezpiecznych sytuacji.- Tak, wykonaliśmy swoje zadanie.- Wiem, który jestem [siódmy], bo trudno byłoby nie wiedzieć, ale nie kalkuluję, nie liczę o ile punktów ktoś jest przede mną. To mojego planu nie zmieni, koledzy też koncentrują się na swojej pracy. A jak będzie? W życiu pewne są tylko dwie rzeczy - śmierć i podatki. Oby nie było jak podczas kwalifikacji, gdy wiało tak, że Stefan Kraft [trzeci zawodnik "generalki" TCS zajął 20. miejsce] i Daniel Andre Tande [lider turnieju był dopiero 39.] nie byli w stanie odlecieć.Nierówny i źle przygotowany zeskok przyczynił się do upadku Kamila Stocha w serii próbnej, a podczas konkursu Floriana Altenburgera z Austrii. To jednak nie wszystko.Kamil Stoch mimo bolącego barku zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala. "Wiedziałem o co walczę i ile musiałem przejść, by znaleźć się w tym miejscu" - powiedział po zawodach.Reprezentacja polskich skoczków narciarskich po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt świetnej formy, którą zawodnicy Stefana Horngachera pokazują w pierwszej części sezonu.