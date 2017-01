1. liga. Zmiany kadrowe w bielskim Podbeskidziu

Hanzel pierwsze piłkarskie kroki stawiał w LKS Pogórze oraz Beskidzie Skoczów, klubów z okolic Bielska-Białej. Później występował w Rozwoju Katowice, a następnie Zagłębiu Lubin , gdzie spędził sześć sezonów. Był także zawodnikiem Piasta Gliwice , a ostatnio Ruchu Chorzów . W ekstraklasie rozegrał 172 mecze i zdobył dziewięć bramek.Kołodziej jest jedną z ikon Podbeskidzia, w którym spędził ponad dekadę z roczną przerwą na grę w Górniku Zabrze . Pomocnik z "Góralami" awansował do ekstraklasy i dwukrotnie do półfinału Pucharu Polski. Barwy klubu z Bielska-Białej reprezentował w 204 meczach zdobywając 43 gole. Jego znakiem firmowym były stałe fragmenty i silne uderzenie z dystansu.Klub poinformował, że wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy otrzymało trzech piłkarzy: obrońca Robert Menzel, pomocnik Paweł Tarnowski i napastnik Daniel Feruga.W grudniu prezes "Górali" Tomasz Mikołajko zapowiedział, że w zespole, który jesienią spisywał się poniżej oczekiwań, nie dojdzie zimą do rewolucji w kadrowej. Dołączyć ma 3-4 nowych piłkarzy.Podbeskidzie po przerwie świątecznej wraca do treningów 7 stycznia. Dzień później rozpocznie zgrupowanie w Szczyrku. W lutym piłkarze wyjadą do Turcji na drugi obóz. Wśród sparingpartnerów, którzy sprawdzą formę bielszczan, są m.in. zespoły z Czech - MFK Frydek-Mistek i MFK Witkowice, a także Słowacji - FK Poprad.Podbeskidzie po 19 kolejkach zajmuje dziewiątą lokatę w I lidze. Do lidera traci 11 pkt., a do drugiego miejsca, także premiowanego awansem, 10. Drużyna ma wiosną włączyć się w walkę o czołowe lokaty.