Ekstraklasa. Mihalik zawodnikiem Cracovii

Mihalik urodził się 27 lipca 1994 roku w miejscowości Nowa Wieś Spiska. Karierę rozpoczął w młodzieżowej drużynie FK Spisska Nova Ves, a następnie przeniósł się do juniorskiego zespołu MsK Żylina. W latach 2011 -2016 grał w pierwszym zespole z Żyliny, strzelając w 102 meczach 23 bramki. W styczniu 2016 roku zawodnik przeniósł się do Slavii Praga, gdzie w 9 meczach strzelił jednego gola i dołożył do tego jedną asystę."Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do Cracovii. Chcę pomóc drużynie zająć jak najwyższe miejsce w tabeli swoją dobrą grą i strzelonymi golami. Mam nadzieję, że uda mi się regularnie występować na boisku" - powiedział Michalik po podpisaniu kontraktu.