Turniej Czterech Skoczni. Nowy rekord skoczni kwalifikacjach w Bischofshofen! Żyła najlepszy z Polaków

Kibice oburzeni. Mocne komentarze po konkursie w Innsbrucku

Kamil Stoch komentuje kuriozalny konkurs

Historyczny sukces polskich skoczków!

Czwartkowe eliminacje z powodu wiatru i opadów śniegu były rozgrywane z przerwami, zawodnicy skakali w zmiennych warunkach. Niektórym wiało mocno pod narty , inni mieli mniej szczęścia. Triumfator Wellinger skokiem na odległość 144,5 m pobił o półtora metra rekord obiektu.Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi, nadal odczuwa ból barku, skacze na lekach przeciwbólowych. To wynik upadku w sesji próbnej czwartkowych zawodów w Innsbrucku. W Bischofshofen oddał jeden treningowy skok i pojechał do hotelu."Przy lądowaniu poczułem ból w kolanie , ale wszystko jest w granicach normy" - zapewnił Stoch, który jako zawodnik z pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ma zagwarantowane miejsce w konkursie.Po raz trzeci w TCS najlepszy z Polaków zrezygnował z udziału w kwalifikacjach (wcześniej w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku). W pierwszej serii piątkowych zawodów zmierzy się z drugim w kwalifikacjach Austriakiem Manuelem Fettnerem (141,5 m).Czwarty tego dnia Żyła, który skoczył 137 m, zmierzy się z innym Austriakiem Philippem Aschenwaldem. Piąty Kot (138 m) będzie rywalizować z Czechem Tomasem Vancurą, dziewiąty Dawid Kubacki (138 m) z Czechem Janem Maturą, natomiast 17. Stefan Hula (134,5 m) i 34. Jan Ziobro (116,5 m) zmierzą się w jednej parze ze sobą.Liderem TCS po trzech zawodach jest Norweg Daniel Andre Tande (w kwalifikacjach w Bischofshofen był dopiero 39.), który o 1,7 pkt wyprzedza Stocha. Czwarty w klasyfikacji turnieju jest Żyła, a siódmy Kot.W imprezie nie bierze już udziału Klemens Murańka, który przeniósł się do niemieckiego Titisee-Neustadt, gdzie w weekend rozgrywany będzie Puchar Kontynentalny.Początek piątkowej rywalizacji w ostatnim konkursie 65. Turnieju Czterech Skoczni o godz. 16.45.Nierówny i źle przygotowany zeskok przyczynił się do upadku Kamila Stocha w serii próbnej, a podczas konkursu Floriana Altenburgera z Austrii. To jednak nie wszystko.Kamil Stoch mimo bolącego barku zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala. "Wiedziałem o co walczę i ile musiałem przejść, by znaleźć się w tym miejscu" - powiedział po zawodach.Reprezentacja polskich skoczków narciarskich po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt świetnej formy, którą zawodnicy Stefana Horngachera pokazują w pierwszej części sezonu.