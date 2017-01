Rajd Dakar. Toby Price złamał nogę i wycofał się z rywalizacji

Jadący motocyklem KTM Price upadł na 371 kilometrze czwartkowego etapu z San Salvador de Jujuy do Tupizy w Boliwii. Cała trasa ma 521 km, w tym 416 km odcinka specjalnego. W momencie wypadku Australijczyk jechał na czele stawki motocyklistów.W rajdzie nie uczestniczy już triumfator imprezy w 2011 i 2015 roku Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Podczas środowego etapu urwał koło swej Toyoty i w czwartek zabrakło go na starcie do 4. etapu.