Ekstraklasa. Jan Urban trenerem Śląska Wrocław

O tym, że Urban będzie szkoleniowcem Śląska, wrocławski klubu poinformował 31 grudnia. Były trener m.in. Lecha Poznań oraz Legii Warszawa w środę pojawił się w stolicy Dolnego Śląska, aby uzgodnić szczegóły kontraktu, a w czwartek został przedstawiony już jako pierwszy trener 12. aktualnie zespołu ekstraklasy.- To nie pierwszy raz w moim przypadku jest tak, że kontrakt zostaje podpisany później niż ogłoszenie, że przechodzę do danego klubu. Wszystko zostało ustalone wcześniej i mogliśmy to ogłosić. Nie wiem, co by musiało się stać, aby umowa nie została oficjalnie podpisana. Teraz pozostaje mi jak najlepsza praca, aby przygotować zespół do rundy wiosennej - skomentował nowy trener Śląska.Urban ostatnio prowadził Lecha, z którym rozstał się 29 sierpnia 2016 roku. Wcześniej m.in. pracował w hiszpańskiej Osasunie Pampeluna, Zagłębiu Lubin oraz Legii Warszawa, z którą w 2013 roku sięgnął po mistrzostwo Polski.Umowa Śląska z Urbanem została podpisana na półtora roku. Szkoleniowiec powiedział, że na razie nie chce mówić o konkretnych celach, o które chce walczyć z wrocławskim zespołem. - Najpierw muszę poznać kadrę, piłkarzy, którymi będę dysponował. Jeżeli poznam drużynę, będę mógł powiedzieć, o co walczymy - dodał.Dalej Urban zwrócił uwagę, że kadra Śląska nie jest szeroka, a na dodatek sytuacja nie jest łatwa, bo dużej grupie piłkarzy w czerwcu kończą się kontrakty. - Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Jak wielu potrzebujemy nowych zawodników nie jestem w stanie tego teraz powiedzieć, bo nie wiem kto zostanie, a kto już odejdzie zimą. Życzyłbym sobie, abym jak najszybciej miał kadrę, z którą zacznę pierwsze spotkanie. Już miałem taką sytuację, że zacząłem przygotowanie z pewną liczbą piłkarzy, a na pierwszy mecz kilku z nich już nie było w klubie - skomentował nowy szkoleniowiec Śląska.Wrocławski zespół pierwszy trening po przerwie zimowej ma zaplanowany na 6 stycznia. Trzy dni później Śląsk wyjedzie na pierwsze grupowanie do Trzebnicy , a na przełomie stycznia i lutego wyleci na obóz do Turcji.