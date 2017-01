Rajd Dakar 2017. Wycofał się dwukrotny triumfator Nasser Al-Attiyah

- Uszkodzenie jego Toyoty Hilux jest zbyt znaczące, aby udało się jego zespołowi je naprawić - poinformowali organizatorzy.Al-Attiyah zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Z powodu problemów z pojazdem stracił jednak w środę prawie dwie godziny do zwycięzcy Stephane'a Peterhansela.- To pech, ale taki jest ten rajd, taki jest Dakar . Szło nam naprawdę dobrze, ale proszę... To będzie długi rok - powiedział Katarczyk, cytowany przez portal motorsport.com.Al-Attiyah jest też medalistą olimpijskim z Londynu w strzelectwie - zajął trzecie miejsce w skeecie.