MŚ piłkarzy ręcznych. Do Francji bez Nogowskiego

Skład reprezentacji Polski na turniej w Irun:

Ostateczny skład trener ogłosi po towarzyskim turnieju w hiszpańskim Irun (6-8 stycznia), który będzie ostatnim sprawdzianem biało-czerwonych przed MŚ. Ich rywalami oprócz gospodarzy będą ekipy Kataru i Argentyny.Praktycznie jedyną niewiadomą w polskim zespole w składzie na MŚ jest obsada bramki. Do Hiszpanii udaje się trójka: Adam Malcher, Adam Morawski, Mateusz Kornecki. Któryś z nich będzie musiał wrócić do Polski.Po rezygnacji z Nogowskiego na lewym skrzydle zagrają Mateusz Jachlewski i Przemysław Krajewski. Po przeciwnej stronie wystąpią Michał Daszek oraz Arkadiusz Moryto, który dołączy do kolegów w Irun po zakończeniu turnieju eliminacyjnym do MMŚ, który odbywa się w Macedonii.Na MŚ wybierze się 16-osobowa kadra plus rezerwowy, którym ma być rozgrywający Paweł Paczkowski.Prosto z Hiszpanii kadra Dujszebajewa uda się do Francji , gdzie 11 stycznia rozpoczynają się mistrzostwa świata. Rywalami biało-czerwonych w grupie A w Nantes będą gospodarze, którzy są obrońcami tytułu, oraz Rosja, Brazylia, Japonia i Norwegia. Cztery najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do 1/8 finału.bramkarze: Mateusz Kornecki (NMC Górnik Zabrze ), Adam Malcher (KPR Gwardia Opole), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock)rozgrywający: Piotr Chrapkowski (Vive Tauron Kielce ), Tomasz Gębala (Orlen Wisła Płock), Łukasz Gierak (TuS N-Luebbecke, Niemcy), Mariusz Jurkiewicz (Vive Tauron Kielce), Krzysztof Łyżwa (KS Azoty Puławy), Paweł Niewrzawa (Wybrzeże Gdańsk ), Paweł Paczkowski (Vive Tauron Kielce), Rafał Przybylski (KS Azoty Puławy)skrzydłowi: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Mateusz Jachlewski (Vive Tauron Kielce), Przemysław Krajewski (KS Azoty Puławy), Arkadiusz Moryto (Zagłębie Lubin obrotowy: Marek Daćko (NMC Górnik Zabrze), Maciej Gębala (Orlen Wisła Płock), Patryk Walczak (Vive Tauron Kielce).