Ekstraklasa. Hanzel pożegnał się z Ruchem

Zawodnik przyszedł do klubu zimą 2016. W ciągu roku zagrał w chorzowskich barwach w 20 ekstraklasowych meczach. Wcześniej występował m.in. w Zagłębiu Lubin i Piaście Gliwice Jest drugim graczem "Niebieskich", których kibice nie zobaczą w tym zespole wiosną. Na własną prośbę kontrakt rozwiązał inny pomocnik Piotr Ćwielong, który w lipcu 2016 podpisał z Ruchem dwuletnią umowę. Jesienią był podstawowym graczem drużyny trenera Waldemara Fornalika. Zagrał we wszystkich meczach, strzelił pięć goli. "Niebiescy" w 20 meczach sezonu wywalczyli na boisku 20 punktów, jednak stracili osiem na skutek kary nałożonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN. Chodziło o umowy zawodników i regulowanie wynikających z nich zobowiązań.Ruch zawierał z piłkarzami podwójne umowy. Jedne wiązały graczy bezpośrednio z klubem, inne - z fundacją, która nie wywiązywała się z ich zapisów wobec niektórych zawodników. Jeśli klub do końca stycznia 2017 ureguluje te zaległości, odzyska cztery punkty.