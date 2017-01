Czy Kołecki dostanie nagrodę od PKOl.? "Czekamy na oficjalne pismo"

- Póki co nie dostaliśmy oficjalnej decyzji. Jeżeli taka do nas wpłynie na pewno pochylimy się nad nią. Jednak już wcześniej sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński zapewniał, że dojdzie do wyrównania premii po weryfikacji wyników - dodał Urbaś.Od kilku miesięcy wiadomo było, że na dopingu był zwycięzca z Pekinu w 2008 roku w kat. 94 kg Kazach Ilia Iljin. W czwartek IWF oficjalnie przyznała Kołeckiemu złoty medal olimpijski.Wicemistrzem olimpijskim w tej kategorii został Gruzin Arsen Kasabijew, który obecnie reprezentuje barwy Polski. W Pekinie zajął czwarte miejsce, ale awansował o dwa po dyskwalifikacji Iljina oraz brązowego medalisty Chadżimurata Akkajewa z Rosji.Medal - tyle że brązowy - przyznany został także Marcinowi Dołędze, który zajął czwarte miejsce w kategorii 105 kg. O awansie na podium zdecydowała dyskwalifikacja trzeciego Rosjanina Dimitrija Łapikowa.