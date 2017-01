James Rodriguez zostanie w Realu Madryt. Zwrot akcji w sprawie Kolumbijczyka

James, który w poprzednim sezonie odgrywał w drużynie Zinedine'a Zidane'a drugorzędną rolę, łączony był z takimi klubami jak Paris Saint-Germain czy Chelsea. Do transferu piłkarza mimo wszystko nie dojdzie, a na pewno nie w zimowym okienku transferowym.Pomocnik wystąpił w wyjściowym składzie Królewskich w ćwierćfinałowym spotkaniu Pucharu Króla przeciwko Sevilli i był najjaśniejszym punktem drużyny z Madrytu. Zdobył dwie bramki i poprowadził swój zespół do zwycięstwa 3:0 na Estadio Santiago Bernabeu, przybliżając Real do awansu (rewanż 12 stycznia ).Po meczu Kolumbijczyk zapewnił dziennikarzy, że zamierza zostać w Madrycie, choć jeszcze niedawno twierdził, że ma oferty z innych klubów i nie wie, czy jego przyszłość będzie związana z Realem.- W naszej drużynie wszyscy chcą zawsze grać, ale nie mam z tym problemu. Każdy przechodzi czasem przez trudniejsze chwile. Jest nowy rok , mam nowe marzenia i cele w życiu. Chcę tutaj zostać - potwierdził James.Kolumbijczyk do Realu trafił latem 2014 roku z AS Monaco. Po pierwszym świetnym sezonie wpadł w dołek formy i długo nie potrafił odzyskać dawnej dyspozycji. Czy 2017 rok będzie dla niego przełomowy?