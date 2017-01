NHL. Fenomenalny Jagr znów poprawił swe statystyki

W środowym spotkaniu Jagr (ur. 15 lutego 1972 roku) asystował przy golu Grega McKegga w 39. minucie, przy stanie 0:2. W ostatniej tercji "Pantery" straciły kolejne dwie bramki.Z dorobkiem 1136 asyst czeski weteran zajmuje piąte miejsce w statystykach NHL, które dotychczas dzielił z Kanadyjczykiem Paulem Coffeyem. Przed Jagrem są inni zawodnicy z tego kraju - trzeci Ray Bourque ma 33 asysty więcej; liderem jest słynny Wayne Gretzky - 1963 Gretzky prowadzi też w rankingu strzelców (894 bramki) i klasyfikacji kanadyjskiej (2857 punktów), a Jagr plasuje się odpowiednio na trzeciej (756 goli) i drugiej pozycji (1892 pkt).W 39 występach w obecnym sezonie Jagr zapisał na koncie siedem bramek i 17 asyst.W NHL słynny Czech rozegrał dotąd 1668 meczów - w barwach Panthers, New Jersey Devils, Boston Bruins, Dallas Stars, Philadelphia Flyers, New York Rangers, Washington Capitals i Pittsburgh Penguins. To już jego 23. sezon w tej lidze.Drużyna Panthers przegrała pięć z ostatnich sześciu meczów i z dorobkiem 40 punktów zajmuje 11. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Na czele Columbus Blue Jackets - 58 pkt. Na zachodzie prowadzi Chicago Blackhawks - 51, a zespół Jets jest dziewiąty - 41.W innych środowych spotkaniach ligi NHL szczególnie ciekawie było w Filadelfii, gdzie miejscowi Flyers ulegli New York Rangers 2:5. W ostatniej tercji kibice zobaczyli aż sześć goli, w tym pięć między 52. a 58. minutą.Lista najlepszych strzelców w historii NHL:1. Wayne Gretzky 894 bramki2. Gordie Howe 8013. Jaromir Jagr 756Czołówka klasyfikacji kanadyjskiej w historii NHL:1. Wayne Gretzky 2857 punktów (894 bramki+1963 asysty)2. Jaromir Jagr 1892 (756+1136)3. Mark Messier 1887 (694+1193)Czołówka hokeistów z największą liczbą asyst:1. Wayne Gretzky 19632. Ron Francis 12493. Mark Messier 11934. Ray Bourque 11695. Jaromir Jagr 1136