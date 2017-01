Euroliga. Wisła Can-Pack przegrała w Montpellier

Do tej pory wiślaczki odniosły dwa zwycięstwa: pokonały na wyjeździe ekipę z Węgier - Uni Gyor 91:61 oraz we własnej hali turecki Mersin 59:56.Krakowianki nieźle rozpoczęły środowy mecz. W trzeciej minucie prowadziły 7:2. W dalszej części pierwszej kwarty przekonały się jednak o prawdziwości opinii, iż BLMA bardzo dobrze gra w defensywie. Przez kilka minut nie zdołały trafić do kosza. W 6. min. Francuzki prowadziły 14:7, zaś w 16. - 35:23. Na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 40:32.W barwach Wisły w środę zagrało tylko siedem zawodniczek (na plac gry nie wyszła m.in. Magdalena Ziętara). Jednak drużyna z Polski potrafiła doprowadzić do emocjonującej końcówki.Na dwie minuty przed zakończeniem spotkania było 68:64. Jednak dosyć szczęśliwie trafiła do kosza Anael Lardy. Przy konstruowaniu następnej akcji krakowska drużyna zgubiła piłkę, ale rywalki nie skorzystały z możliwości szybkiego zakończenia kontry. Po kilkudziesięciu sekundach kolejne punkty dla BLMA zdobyła z rzutów wolnych Geraldine Robert. W tym momencie było 72:64 i 48 sekund do końca spotkania. Krakowianki nie miały już czasu na odwrócenie jego losów.Następny mecz ponownie rozegrają na wyjeździe, 11 stycznia z Dynamem Kursk.BLMA Montpellier: Geraldine Robert 25, Elodie Godin 12, Gaelle Skrela 12, Fatimatou Sacko 10, Sarah Michel 9, Anael Lardy 6, Anais Deas 0, Alyssia Faye 0, Laura Fischer 0.Wisła Can-Pack Kraków : Ewelina Kobryn 19, Meighan Simmons 19, Sandra Ygueravide 11, Hind Ben Abdelkader 8, Olivia Szumełda-Krzycka 5, Agnieszka Szott-Hejmej 4, Ziomara Morrison 2.